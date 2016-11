Von Alexandra Knief

Der SPD-Politiker Martin Schulz will nach Berlin wechseln. Somit kandidiert er nicht erneut für das Amt des EU-Parlamentspräsidenten. Schon länger wird darüber diskutiert, ob er auch Außenminister oder vielleicht Kanzlerkandidat der SPD werden will. Aber was muss man noch über Martin Schulz wissen? Zehn Fakten über Martin Schulz.