Facebook-Nutzer in Österreich lieben das Album "Sie parken wie die Trotteln" von Johann Schwarzinger. Wie ein Österreicher falsches Parken dokumentiert und was auch in Bremen und umzu los ist, zeigt diese Fotostrecke. Ähnliche Beobachtungen gemacht? Dann gern eine Mail an onlineredaktion(at)weser-kurier.de senden. Wir veröffentlichen die Fotos selbstverständlich mit einem nicht lesbaren Kennzeichen.