Von Alice Echtermann

Beim Bundesparteitag der CDU in Essen hat sich Angela Merkel als Parteivorsitzende bestätigen lassen. Zum neunten Mal. An dem Ort der Wahl standen die Vorzeichen von Anfang an gut. Denn es war in Essen im Jahr 2000, als die CDU-Delegierten Merkel erstmals zu ihrer Vorsitzenden wählten.