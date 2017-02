Sie haben in den USA gelebt, studiert, gearbeitet oder sind mit ihrer Familie noch in den Staaten: Bremer mit ganz persönlichen US-Erlebnissen. Der WESER-KURIER hat elf von ihnen befragt, wie sie das Land, dessen Freiheitsstatue für Millionen Menschen ein Versprechen ist, in Zeiten von Donald Trump sehen. Unter "Mein Amerika" schreiben sie über ihre Erfahrungen, Gefühle, Ängste und Hoffnungen.