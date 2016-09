Von Stefanie Heitmann

Polarlichter in ihrern ganzen farbigen Pracht zu erleben, ist auch Glückssache. Damit das eindrucksvolle Naturschauspiel besonders gut zu sehen ist, hat die Stadtverwaltung in der isländischen Hauptstadt Reykjavik am Mittwochabend die Straßenbeleuchtung ausschalten lassen. Hier gibt es Bilder der bunten Lichter.