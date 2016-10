Zehntausende polnische Frauen haben am Montag in schwarzer Kleidung gegen ein drohendes Abtreibungsverbot protestiert. Trotz starken Regens versammelten sich mindestens 22.000 Menschen zum sogenannten "schwarzen Protest" ("Czarny protest") in der Warschauer Innenstadt, wie Stadtsprecher Bartosz Milczarczyk mitteilte. Weitere Protestkundgebungen und -märsche gab es unter anderem in Breslau (Wroclaw), Krakau (Krakow), Posen (Poznan) und Stettin (Szczecin). Zu der landesweiten Aktion hatten Fraueninitiativen in sozialen Medien aufgerufen.