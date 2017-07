Im EU-Parlament in Straßburg hat am Samstagvormittag der Trauerakt für den früheren Bundeskanzler Helmut Kohl stattgefunden. Unsere Fotostrecke gibt Einblicke in den Staatsakt.

Am Abend soll im Dom zu Speyer eine Totenmesse für Kohl folgen. Nach einem militärischen Ehrenzeremoniell der Bundeswehr soll er dann auf einem nahen Friedhof in Speyer im Freundes- und Familienkreis beigesetzt werden.