Cuxhaven Gute Stimmung auf dem Deichbrand-Festival

Musik, Flunky Ball und Zelten: Reporter Hendrik Werner hat die Stimmung auf dem Deichbrand-Festival in Cuxhaven eingefangen. Die ersten Konzerte liefen bereits am Donnerstagnachmittag. Die Topbands sind in diesem Jahr Placebo, Broilers, Kraftklub, Materia, Billy Talent und Biffy Clyro.