Glitzerkleidchen, Nebel und ganz viel Show: Der Eurovision Song Contest ist das Musikevent des Jahres. Am 13. Mai ist es wieder soweit. Für Deutschland ist Levina mit dem Lied "Perfect Life" in Kiew am Start. Wir stellen alle Teilnehmer und ihre Songs in dieser Videostrecke vor. Sechs Länder sind bereits für das Finale qualifiziert, alle anderen müssen sich in zwei Halbfinals durchsetzen.

Klicken Sie sich durch die Videos und verteilen Sie Sterne für Ihre Favoriten.