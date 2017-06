Tausende Anhänger der "Schwarzen Szene" treffen sich seit Freitag in Leipzig. Das Wave-Gotik-Treffen 2017 (WGT) hat begonnen. In diesem Jahr werden rund 20 000 Teilnehmer zu dem Festival erwartet, das 1992 mit gerade einmal 2000 Gleichgesinnten und acht Bands begonnen hat. Auf dem Programm der 26. Ausgabe stehen unter anderem Konzerte, zu denen sich in diesem Jahr mehr als 240 Künstler angesagt haben.