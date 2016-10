Manfred Krug im März 2016 bei einem Auftritt in Wernigerode. Foto: Matthias Bein (dpa)

Zu Krugs bekanntesten Rollen gehörten der DDR-Film "Spur der Steine", der "Tatort"-Kommissar Stoever für den NDR sowie die Serien "Liebling Kreuzberg" und "Auf Achse".

Der Schauspieler, Autor und Musiker wurde 1937 in Duisburg geboren und kam als Kind 1949 in die DDR. 1977 ging er nach seinem Protest gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann wieder in den Westen. Im April 2013 erhielt der in Ost wie West erfolgreiche Künstler das Bundesverdienstkreuz.

Manfred Krug als Fernfahrer Frank Meersdonk in der TV-Serie «Auf Achse» (1988). Foto: Jörg Schmitt (dpa)

Krug war einer der populärsten Film- und Fernsehschauspieler in der DDR und hatte 1976 die Protestresolution zahlreicher DDR-Künstler gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns unterzeichnet. Eine seiner Paraderollen hatte er als aufmüpfig-anarchistischer Baubrigadier in "Spur der Steine". Der 1965 gedrehte Film von Frank Beyer war in der DDR nicht lange in den Kinos und lag dann mehr als 20 Jahre im Giftschrank.

Zuletzt war es still geworden um den in Ost wie West erfolgreichen Schauspieler. (dpa)