Tim Bendzko tritt am 2. Mai in der ÖVB-Arena auf. (Paul Ripke)

Drei Jahre sind vergangen, bis Sie wieder musikalisch in Erscheinung getreten sind. Warum haben Sie sich so viel Zeit ­gelassen?

Tim Bendzko: In Wirklichkeit habe ich mir gar nicht viel Zeit gelassen, wir waren die meiste Zeit live unterwegs. Ich bin quasi ­direkt aus dem Tourbus ins Studio gegangen und habe angefangen, Songs zu schreiben.

Ihr aktuelles Album trägt den Titel „Immer noch Mensch“. Sie haben viel erlebt, sind jetzt eine Person des öffentlichen Lebens. Schaffen Sie es, „immer noch Mensch“ zu sein?

Ja. Man könnte sich jetzt einreden, dass man sich verändert, wenn einen viele Menschen kennen. Aber ich bin immer noch ich. ­Natürlich macht man manche Dinge anders als früher, das kann man nicht ignorieren – aber im Grunde führe ich ein ganz normales Leben.

Sie haben einmal gesagt, dass Sie beschlossen hätten, so leichtsinnig zu sein, einfach ein glücklicher Mensch zu sein. Warum ist das leichtsinnig?

Leichtsinnig daran ist, dass ich einfach aus dem Bauch heraus entscheide. Wir alle ­erlegen uns permanent Regeln auf, die dann viele Dinge unmöglich machen. Wir erfinden Grenzen, anstatt den bestmöglichen Weg zu finden, Dinge machbar zu machen. ­Feste­ Strukturen halten dich davon ab, das zu tun, was man gerne täte.

Mit dem dritten Album wollten Sie vor allem Ihren eigenen Stil definieren. Ist es Ihnen gelungen?

Aber ja! Das Ergebnis kann man auf dem Album hören!

Auf „Immer noch Mensch“ sind Sie nicht nur Sänger, Texter und Musiker, sondern erstmals auch Produzent. War dieser Schritt für die Neudefinition notwendig?

Im Grunde ist es keine Neudefinition – es war einfach der nächste Schritt, Musik so zu machen, wie ich sie fühle. Und dabei hilft es einfach, die Sache selbst zu produzieren. Klar kann ich dem Produzenten lange ­erklären, wie ich es gerne hätte – aber es ist einfach nicht dasselbe. Er wird es nie so spüren wie ich.

Was hat sich seit 2011 verändert, als Ihr erstes Album „Wenn Worte meine Sprache ­wären“ erschienen ist?

Grundsätzlich hat sich mein Freizeitverhalten verändert. Früher habe ich Musik in meiner Freizeit gemacht. Seit 2011 ist es genau anders herum. Ich arbeite den ganzen Tag an der Musik und denke dann nach getaner Arbeit: „Was mache ich denn jetzt noch Schönes?“ Für mich eine komplette Neuentdeckung – Freizeit!

Warum haben Sie bei der Produktion auf elektronische Beats und Samples verzichtet?

Mir war wichtig, dass die Erstellung des ­Albums schon eine gute Zeit ist. Ich wollte Musik machen – im klassischen Sinne. ­Beatmaschinen und Computer sind keine Instrumente im herkömmlichen Sinne. Ich wollte auch eine gewissen Spontaneität beim Musikmachen erfahren – das gelingt am besten mit echten Künstlern und Instrumenten.

Ende April geht es für Sie auf Tour. Werden dann auch eine Reihe von Musikern dabei sein, um die neuen Songs zu präsentieren?

Natürlich. Tatsächlich ist es so: Ich wollte, dass die Zuschauer das hören können, was auf der Platte ist – und zwar in vollem ­Umfang. Das ging beispielsweise mit Samples einfach nicht. Am Ende habe ich sogar entschieden, dass ich Streicher mitnehmen werde. Ich will den Sound so nah wie möglich auf die Bühne bringen.

Das Interview führte Linda Bussmann.

Das Konzert von Tim Bendzko im Rahmen seiner „Immer noch Mensch“-Tour findet am Dienstag, 2. Mai, ab 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der ÖVB-Arena statt.

Zur Person:

Tim Bendzko hatte drei Jahre nach der Veröffentlichung seines zweiten Albums „Am seidenen Faden“ nichts von sich hören lassen – Ende Oktober 2016 kehrte der Singer-Songwriter mit der Platte „Immer noch Mensch“ zurück ins Musikbusiness. Erstmalig ist Bendzko, der 2011 mit der Single „Nur noch kurz die Welt retten“ schlagartig bekannt wurde, nicht bloß Sänger, Texter und Musiker, sondern auch Produzent. Ein wichtiges Anliegen sei es ihm gewesen, echte Musik zu machen. Jeder Ton sei daher handgemacht: Die programmierten Beats weichen dem Schlagzeug, Keyboards machen dem Klavier Platz. Während des Entstehungsprozesses betätigte sich der 32-jährige Berliner dann auch noch auf dem Gebiet der Fotografie: Die Ergebnisse zieren nun Cover und Booklet.