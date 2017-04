Klaus Lederer sagt Nein zum „House of Jazz“. (dpa)

Berlin brummt. An jeder Ecke findet irgendetwas statt; Konzerte, Theater, Literatur, Kunst, als Hoch- oder Subkultur. Wer aus der Ferne auf das Geschehen schaut, tut dies mit ein wenig Neid und viel Bewunderung. Mittlerweile aber auch immer häufiger mit Kopfschütteln. Denn der neue Kultursenator Klaus Lederer (Linke) lässt regelmäßig Hauptstadtformat vermissen.

Sein neuester Coup: Lederer sagt Nein zum „House of Jazz“, für das der Bund bereits 12,5 Millionen Euro locker gemacht hat. Ein Pendant zum „Jazz at Lincoln Center“ in New York sollte dieses Zentrum sein, weltstädtisch mit internationalem Flair, aber auch als Leuchtturm für die bunte deutsche Jazz-Szene. Lederer möchte stattdessen ein „Haus für Basiskultur“, was eher nach politisch korrekter Stadtteilförderung klingt.

Über so viel Kleingeistigkeit lacht die ganze Republik. Weimar und Hamburg haben sich bereits als mögliche Alternativen zu Berlin ins Spiel gebracht. Und Bremen? Freut sich über die Jazzahead, die wächst und gedeiht und über die Szene drumherum. Die ist rührig, aber zu klein, um ein „House of Jazz“ an der Weser zu rechtfertigen – bei allem Charme, den das hätte.