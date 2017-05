Der US-amerikanische Schauspieler Johnny Depp. (dpa)

Und so wankt Depp durch „Salazars Rache“, reißt die Mascara-umwölkten Augen auf, zieht die Mundwinkel runter und grimassiert, als sei‘s ein Stummfilm. Macht aber nichts, passt genau ins Konzept. Das norwegische Regie-Duo Joachim Rønning und Espen Sandberg hat ein 129 Minuten langes amüsantes Popcornkino-Spektakel gedreht. Mit einem Produktionsetat von 320 Millionen Dollar ist „Salazars Rache“ der zweitteuerste Film aller Zeiten – den Spitzenplatz hält mit 380 Millionen Dollar Teil vier der Reihe.

Die Handlung besteht dabei aus neu aufgelegten Versatzstücken der letzten vier Filme. Henry Turner (blass: Brenton Thwaites) will seinen Vater Will von dem Fluch befreien, sein Dasein auf der „Flying Dutchman“ zu verbringen. Dazu benötigt er nichts weniger als Poseidons Dreizack. Den wiederum kann er nur aufspüren mithilfe des magischen Kompasses von Jack Sparrow. Hinter Sparrow ist gleichzeitig auch Geisterschiff-Kapitän Salazar (gruselig: Javier Bardem) her, einst ein berüchtigter Piratenjäger. Und dann gibt es noch die Astronomin Carina Smyth (forsch: Kaya Scodelario), die den Dreizack ebenfalls finden möchte.

Auf Logik sollte man keinen Wert legen

Auch der fünfte Teil ist eine Aneinanderreihung rasanter, aufwändig und originell inszenierter Action, auf Logik sollte man keinen Wert legen. Gleich zu Beginn gibt es eine spektakuläre Szene, wenn Sparrows Crew einen Tresor klauen will und gleich ein ganzes Gebäude durch die Stadt schleift. Auch die (Computer-generierte) Mannschaft des Geisterschiffs inklusive dreier Zombie-Haie ist ein Hingucker. Das Buddelschiff der „Black Pearl“ darf wieder zu voller Größe wachsen, und zum Schluss teilt sich à la „Die zehn Gebote“ das Meer. Diese Schauwerte werden veredelt durch schwarzhumorige Dialoge – eine Mischung, die den Charme der Reihe ausmacht, die immer schon eine ironische Verbeugung von dem Genre des Freibeuterfilms war.

Eigentlich ist jetzt wirklich alles auserzählt. Die Produzenten sollen einem sechsten Teil aber nicht abgeneigt sein.