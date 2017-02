AfD-Politikerin Frauke Petry beim Neujahrsempfang der Partei in Münster. (dpa)

Die AfD weiß ganz genau, was sie will: als drittstärkste Kraft mit 70 bis 100 Abgeordneten in den Bundestag einziehen, am Jahresende 30 000 Mitglieder haben und von staatlicher Parteienfinanzierung unabhängig sein. Der Bundestagswahlkampf soll zum „Plebiszit gegen Angela Merkel“ werden: Enttäuschte bisherige Unionswähler will man auch über eine Zweitstimmenkampagne gewinnen. So steht es in einem 33-seitigen Strategiepapier des Bundesvorstands mit dem Titel „AfD – Manifest 2017“.

Zweifel, ob die Ziele zu erreichen sind, plagen die Parteispitze nicht: „die quasi nicht mehr stattfindende Oppositionsarbeit im Bundestag“ werde die Zustimmung der Bevölkerung zur AfD voraussichtlich noch stärken und ihr ein Ergebnis von Zwölf bis 15 Prozent der Stimmen bescheren. Auf die dann wartenden parlamentarischen Aufgaben „wie z.B. den Vorsitz in wichtigen Ausschüssen“ will man vorbereitet sein. Die Partei kalkuliert mit einem Stab von bis zu 150 Mitarbeitern in der Fraktion sowie weiteren 300 „qualifizierten persönlichen Mitarbeitern“ für die Abgeordneten. Schon im Frühjahr soll mit deren Rekrutierung begonnen werden.

Das Dossier datiert vom 22. Dezember 2016 und ist als „vertraulich“ klassifiziert. Trotzdem geistert es seit rund 20 Tagen durchs Internet; einige Medien haben bereits daraus zitiert. An der Echtheit des Dokuments gibt es keine Zweifel mehr: Mehrere niedersächsische AfD-Mitglieder beantworteten dieser Zeitung jetzt freimütig Fragen zu Details und einzelnen Thesen. Als federführenden Autor hat die „Frankfurter Allgemeine“ (FAZ) den Berliner Landesvorsitzenden Georg Pazderski identifiziert. Das Kürzel „GP“ steht unter dem Dokument.

Der erste Aufschlag verpuffte weitgehend wirkungslos

Ist das Dokument nun durch eine Indiskretion an einige Medien gelangt oder wurde es gezielt lanciert, womöglich sogar vom Bundesvorstand der AfD? Für diese Annahme sprechen zwei Indizien. Zum einen werden in dem Papier „Maßnahmen des Guerilla-Marketings“ und „Instrumente der Gegenmacht in der Öffentlichkeitsarbeit“ ausdrücklich erwähnt. So will man Themen verbreiten, „ohne den Verbiegungen und Verleumdungen des politischen oder medialen Mainstreams eingesetzt (sic!) zu sein“.

Zum anderen hat man wohl Konsequenzen daraus gezogen, dass der erste Aufschlag weitgehend verpuffte. „FAZ“ und „Tagesschau“ berichteten zwar, auch „stern“ und „Focus“ griffen das Thema auf, doch alles fand im Schatten des Machtwechsels bei der SPD statt. Martin Schulz als künftiger Parteichef und Spitzenkandidat, Sigmar Gabriel als neuer Bundesaußenminister – das interessierte die Republik weit mehr als ein internes Positionspapier der AfD.

Deshalb gab es nun offenbar einen zweiten Anlauf, diesmal mit Fokus auf große Regionalzeitungen. Der Weg läuft über Verbandsvertreter, die in Berlin tätig sind, und Büros von Bundestagsabgeordneten gegnerischer Parteien. Wenn man den raffinierten Mechanismus durchschaut, lohnt die Lektüre des Strategie-Papiers allemal: Sie bietet einen spannenden Einblick in die Denk- und Arbeitsweise einer aufstrebenden Partei, legt aber auch deren Widersprüche und Konflikte bloß. Dieses Risiko ist man anscheinend ganz bewusst eingegangen.

Hier können Sie das Strategiepapier der AfD herunterladen.