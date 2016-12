Titelseiten-Screenshot der Mittwochsausgabe der größten niederländischen Zeitung "de Volkskrant". (Bastian Mojen)

"de Volkskrant" (Amsterdam):

Anschlag bringt Merkel in Bedrängnis

"Kurz nach dem Anschlag sprach ein Politiker der populistischen AfD bereits von "Merkels Toten".(...)

Glücklicherweise äußerte sich Bundeskanzlerin Merkel intelligenter. Sollte der Täter ein Flüchtling sein, dann wäre dies "besonders widerwärtig gegenüber den vielen, vielen Deutschen, die tagtäglich in der Flüchtlingshilfe engagiert sind und gegenüber den vielen Menschen, die sich um Integration in unser Land bemühen."

Nette Worte. Aber die können nicht vertuschen, dass dieser Anschlag Merkel in die Bredouille bringt. Denn neben den Deutschen, die Flüchtlingen helfen, gibt es noch eine viel größere Gruppe, die sich Sorgen um ihre Sicherheit macht. Und die sich fragt, ob die nicht durch Merkels "Wir schaffen das" vermindert wurde. Merkel steht nun vor der schwierigen Aufgabe, die Deutschen davon zu überzeugen, dass die Sicherheit aller bei ihr in guten Händen ist. Und dies im Wissen, dass es keine Garantien beim Schutz vor neuen Terroranschlägen gibt."

"De Tijd" (Brüssel):

Unheil in Berlin wird politisch benutzt



"Für Merkel ist der Terroranschlag eine Heimsuchung. Ihre Gegner - vor allem die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD) - dürften ihn in zehn Monaten bei den Bundestagswahlen ausschlachten. Von "Merkels Toten" war schon in einer ersten Reaktion des AfD-Lagers die Rede. Unvermeidlich wird die Debatte über das Herangehen an die Flüchtlingskrise wieder hohe Wellen schlagen. (...)



Dieser Anschlag ist für Deutschland ein Wendepunkt, so wie es die Anschläge vom 22. März für Belgien waren. Die politischen Folgen sind noch nicht vollständig absehbar, doch ganz sicher wird dieses Unheil politisch benutzt und auch missbraucht werden. Bereits als Merkel am 19. November bekanntgab, dass sie für eine vierte Amtszeit kandidiert, wurde gesagt, dass diese Wahlen für sie wohl die mit Abstand schwierigsten sein werden. Die Prophezeiung scheint wahr zu werden. Der Umgang mit diesem Anschlag und das weitere Vorgehen werden das Urteil der deutschen Wähler im September 2017 stark beeinflussen. Die hellsichtige Kanzlerin weiß das."

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

Von Willkommenskultur ist nicht viel übrig



"Merkels Regierung hat auf die erhöhte Gefahr und die Kritik längst mit mehr Polizei, mehr Kontrolle und härteren Gesetzen reagiert, sodass von der einstigen "Willkommenskultur" nicht mehr viel übrig geblieben ist. Sollte es in den kommenden Monaten dennoch zu weiteren Anschlägen kommen, kann eine Entwicklung eintreten, wie wir sie in Frankreich erlebt haben. Die französische Gesellschaft ist von der unausgesetzten Reihe islamistischer Attentate mittlerweile derart eingeschüchtert, dass der Kampf gegen den als Bedrohung empfundenen "Islam" kaum noch Grenzen kennt und Grundrechte wie die Religionsfreiheit zu schleifen droht. Die Extremismen der einen und der anderen Seite schaukeln sich unentwegt hoch und schütteln die ratlose Mitte hin und her. Auf Dauer zerrüttet ein solcher Zustand eine Gesellschaft, politisch, aber auch was das Zusammenleben im Alltag angeht."

"Times" (London):

Viele Deutsche bezweifeln Weisheit der Politik Merkels



"Dies war nicht allein ein Anschlag gegen die Deutschen oder die westliche Welt. Es war ein Angriff auf die Gesellschaft, auf Familien, auf die Stabilität sowie auf Weihnachten und das Christentum. Das wichtigste Ziel des Terrorismus ist es, Schrecken zu verbreiten. Das ist nun gelungen, für kurze Zeit. (...)



Die Bundeskanzlerin strebt im kommenden Jahr eine vierte Amtszeit an. Bislang war die unmittelbare Gefahr, die dabei von der Alternative für Deutschland (AfD) für sie ausgeht, noch relativ gering. Doch die Reihe von Übergriffen, die mit Flüchtlingen verbunden sind, hat der AfD Auftrieb gegeben. Besonders die sexuellen Tätlichkeiten am Silvesterabend vor einem Jahr in Köln, die anfangs von den Medien weitgehend ignoriert wurden, haben dazu geführt, dass viele Deutsche die Weisheit von Merkels Politik der offenen Tür bezweifeln und die wahrgenommene politische Korrektheit in Frage stellen."



"Rzeczpospolita" (Warschau):

Ersatzfeind der Islamisten



"Der sogenannte Islamische Staat, der in Irak, Syrien und Libyen verliert, muss schnell eine neue Kampffront schaffen, um neue Sympathisanten zu rekrutieren. Es wäre logisch, wenn Russland und der Iran als Feinde angesehen würden. Die beiden Mächte sind heute am meisten in den Umbau des Nahen Ostens engagiert. (...) Doch die sich mehrenden Anschläge in der EU zeigen, dass der IS den Krieg hierher verlegen will. Diese Strategie hat nur wenig mit der letztjährigen Flüchtlingswelle zu tun. Es geht eher um die Unfähigkeit der EU-Länder, gegen den gemeinsamen Feind zu kämpfen. Europa fehlt die gemeinsame Armee und Außenpolitik, es kann nicht einmal einen integrierten Geheimdienst und ein Grenzkontrollsystem aufbauen.



Noch ist es dem IS nicht gelungen, einen offenen Konflikt zwischen muslimischen Minderheiten und dem Rest der Gesellschaft auszulösen. Doch die wachsende Unterstützung nationaler Populisten ist in großem Maße Schuld des IS. Wenn diese an die Macht kommen, und es zum Zusammenstoß von Islam und Christentum kommt, wird der Fall von Rakka und Mossul für den IS nur eine vorübergehende Niederlage sein."

"El País" (Madrid):

Extreme Rechte will sich Terror zunutze machen



"Die fremdenfeindliche extreme Rechte, die sich feige die Ängste der guten Bürger zunutze macht, hat mit ekelhaftem Opportunismus (Bundeskanzlerin) Angela Merkel und deren Flüchtlingspolitik für den Anschlag verantwortlich gemacht (...) Seit dem 11. September 2001, als er sich uns brutal in den Weg stellte, leben wir mit dem Terror zusammen. Und unglücklicherweise werden wir noch lange mit ihm zusammenleben müssen. Wir sind aber davon überzeugt, dass Deutschland - eine demokratisch reife Gesellschaft, die sich ihrer Werte und ihrer Verantwortung bewusst ist - vor den Terroristen nicht in die Knie gehen wird. Unabhängig davon, wie hoch der Preis sein wird. Und Deutschland wird sich auch nicht vor jenen beugen, die den Terror ausnutzen wollen, um an die Macht zu kommen."

"Corriere della Sera" (Rom):

Anschlag bringt Merkel und Europa ins Wanken

"Zur Diskussion steht die Stabilität Deutschlands. Vielleicht noch mehr die von Europa. Der Terrorangriff von Montagabend auf dem Weihnachtsmarkt im Zentrum von Westberlin zielt darauf ab, den Sieg Angela Merkels bei den Wahlen kommenden Herbst weniger sicher zu machen, die deutsche Politik in gewisser Hinsicht ins Wanken zu bringen. In Wirklichkeit ist das Land stabil und für den Moment scheint es auch geeint zu sein.

(...)

Die politische Situation in Deutschland hat sich aber seit gestern plötzlich verändert. Merkel ist heute verwundbarer. Die emotionale Reaktion der Wähler wird da sein und sie wird messbar sein in den kommenden Tagen. Die Wahlen sind aber noch weit entfernt und die Möglichkeit, dass sich die Effekte des Attentats verwässern, fehlen nicht. Aber es hängt zum Großteil davon ab, welche Antwort die deutsche Regierungschefin selbst und ihre Verbündeten darauf finden werden.

(...)

Auch in Europa ist die Position von Frau Merkel geschwächt. (...) Die nächsten Tage und Wochen werden deshalb von großer Wichtigkeit sein. Für Deutschland, aber noch mehr für die EU, die mit einer geschwächten und ohnmächtigen Merkel noch schwächer sein wird. Die Frau ist immer noch stark, aber sie ist nicht mehr gesetzt. Für Europa bleibt sie unentbehrlich."

"24 Tschassa" (Sofia):

Terrorismus teilt Europa





"Wer hat den Anschlag in Berlin verübt? Welches Motiv hatte er? Antworten auf diese Fragen gab es bis Dienstag nicht. Zumindest nicht offiziell, obwohl die Annahmen immer mehr wurden. (.)

Wer auch immer den Anschlag verübt hat, was auch immer seine Motive sind (.) - er oder sie haben ihre Arbeit (gut) gemacht. Die Menschen sind in zwei (Lager) geteilt. Die einen sagen "Wir wussten, dass keine Flüchtlinge nach Europa kommen dürfen". Die anderen erinnern daran, dass nicht wenige der jüngsten Anschlägen von Menschen verübt worden waren, die in der westlichen Gesellschaft geboren und aufgewachsen sind. Die Stimmungen "für" und "gegen" werden immer heißer und die schreckliche Wahrheit ist, dass dies nur der Anfang der Teilung in einem so wichtigen Jahr für Europa ist." (dpa)