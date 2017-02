Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Initiative im Bundesrat Bayern will deutsche Technologie vor chinesischen Investoren schützen

In Zukunft soll der Bund die Übernahme von bestimmten deutschen Unternehmen durch chinesische Investoren per Veto verhindern können. Eine entsprechende Initiative will Bayern in den Bundesrat einbringen.