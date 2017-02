Im Auftrag des Generalbundesanwalts durchsuchen Polizisten nach Informationen von "Spiegel Online" in NRW vier Wohnungen von Geistlichen. Sicherheitskreise teilten der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochmorgen mit, dass es eine Durchsuchungsaktion im Zusammenhang mit den Vorwürfen gibt. Auch im Westerwald-Ort Fürthen wurde ein Anwesen des Moscheeverbands durchsucht, wie es in Ermittlerkreisen hieß.

Ditib-Imame sollen der türkischen Religionsbehörde Diyanet in Deutschland lebende Anhänger der Gülen-Bewegung gemeldet haben. Die türkische Regierung macht Gülen-Anhänger für den gescheiterten Putschversuch im vergangenen Sommer verantwortlich. (dpa)