Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat über die Elbvertiefung entschieden. (dpa)

++ 10.58 Uhr ++

Das Urteil des Leipziger Bundesverwaltungsgericht zur Elbvertiefung ist nach Ansicht des CDU-Wirtschaftsrats ein Rückschlag für den Standort Hamburg. "Das Urteil kann man nicht schönreden, es ist eine Zäsur für den Wirtschafts- und Logistikstandort Hamburg", sagte Hauke Harders, Landesgeschäftsführer des Wirtschaftsrates Hamburg. "Die Entscheidung sendet international, gerade mit Blick auf den Asienverkehr, ein negatives Signal." Der Hafen und die maritime Wirtschaft müssten ihre Strategie für die Zukunft jetzt hinterfragen. Auch personelle Konsequenzen dürften dabei kein Tabuthema sein. (dpa)

++ 10.26 Uhr ++

Der Vorsitzender Richter Rüdiger Nolte: Die Planfeststellungsbeschlüsse zur Elbvertiefung sind in Teilen rechtswidrig, sie werden aber nicht aufgehoben! Sie sind zurzeit jedoch nicht vollziehbar.

Die Hauptgründe sind:

1. Der Schutz des Schierlingswasserfenchels vor zu hohem Salzgehalt ist nicht hinreichend gewährleistet.

2. Die Ausgleichsmaßnahme Spadenland/Kreetsand ist unzulässig.

Die Mängel sind aber laut Nolte "behebbar". Das bedeutet, Hamburg muss nachbessern. Das kann dauern, vor allem die Ausweisung eines neuen Ausgleichsgebiets benötigt vermutlich Monate, wenn nicht Jahre.

++ 10.23 Uhr ++

n-tv berichtet: Die Aktie des Hamburger Hafens stürzt ab

Der Verlauf der Aktie des Hamburger Hafens. (Screenshot google / WESER-KURIER)

++ 10.15 Uhr ++

Nach dem überraschenden Urteil ist es mucksmäuschenstill im Verhandlungssaal. In den Reihen der Projektgegner blicken sich einige grinsend an und ballen erfreut die Fäuste.

++ 10.07 Uhr ++

Das Bundesverwaltungsgericht hat den Klagen gegen die geplante Elbvertiefung stattgegeben. Der Planfeststellungsbeschluss ist nicht vollziehbar.

++ 9.58 Uhr ++

Minuten vor der Urteilsverkündung ist die Nervosität bei allen Beteiligten im Großen Sitzungssaal des Bundesverwaltungsgerichts mit Händen zu greifen. An den Wänden und Fenstern des mit Gold verzierten Raumes prangen Wappen deutscher Länder und Städte, darunter auch das der Stadt Hamburg.

Hamburgs BUND-Geschäftsführer Manfred Braasch im TV-Interview kurz vor der Urteilsverkündung. Er sagt: Ein aufregender Tag nach so langer Verfahrensdauer. Ich bin verhalten optimistisch." (Markus Lorenz)

++ 9.55 Uhr ++

Hans Aschermann, Leiter des Rechtsamtes in der zuständigen Hamburger Wirtschaftsbehörde, im TV-Interview kurz vor der Urteilsverkündung. Er hofft auf einen positiven Ausgang für die Stadt und gesteht: "Ich bin nervös." (Markus Lorenz)

++ 9.00 Uhr ++

Rund 15 Jahre nach Beginn der ersten Planungen entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute über die Zulässigkeit der Elbvertiefung. Ab 10 Uhr will der Vorsitzende Richter Rüdiger Nolte das Urteil verkünden.

Das Gericht hatte sich gut sechs Wochen für die Urteilsfindung Zeit gekommen. Kurz vor Weihnachten war der komplexe Sachverhalt nochmals an drei Tagen in mündlicher Verhandlung erörtert worden.

Die Umweltverbände BUND und Nabu klagen mit Unterstützung des WWF gegen die geplante Vertiefung und Verbreiterung der Elbfahrrinne zwischen Hamburg und der Mündung bei Cuxhaven. Die Umweltschützer halten die Naturschäden des Eingriffs für unverantwortlich.

Hamburg und der Bund weisen das zurück. Die Planungen nehmen nach ihrer Überzeugung genügend Rücksicht auf Flora, Fauna und Deichsicherheit des Flusses. Hamburg brauche die etwa 600 Millionen Euro teure Vertiefung, um Welthafen zu bleiben.

Während die klagenden Umweltverbände heute mit ihren Spitzenvertretern in Leipzig erwartet werden, lassen Hamburg und der Bund ihre Führungsriege zu Hause. Wirtschaftssenator Frank Horch will sich um 12 Uhr in der Hansestadt zum Urteil äußern, Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) gegen 13.45 Uhr in Berlin. (mlo)