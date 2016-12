Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi hatte sein politisches Schicksal mit dem Ausgang der Abstimmung verbunden, er hat bereits seinen Rücktritt angekündigt. Foto: Angelo Carconi (dpa)

Nach der schweren Schlappe bei dem wichtigen Verfassungsreferendum hat Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi seinen Rücktritt angekündigt. Damit zog der europafreundliche Sozialdemokrat noch in der Nacht zum Montag die Konsequenz aus der bitteren Niederlage. Dem hochverschuldeten Italien droht jetzt eine Regierungskrise.

Die Folgen für die Wirtschaft der gesamten Eurozone sind noch unklar. Kurzfristig stecken die Finanzmärkte die politische Unsicherheit in Rom recht gut weg. Das von manchen Experten befürchtete Beben blieb am Montagmorgen aus. In Frankfurt legte der Dax kurz nach Handelsbeginn sogar um 1,68 Prozent auf 10 689,61 Punkte zu. Jedoch hatten sich die Anleger schon in der vorigen Woche auf eine Niederlage von Ministerpräsident Matteo Renzi eingestellt - Verluste waren die Folge. Die Unsicherheit, was nach einem Regierungswechsel in Rom geschieht, ist weiterhin groß.

Euro-Kurs stabilisiert sich wieder

Der Euro musste nach dem mehrheitlichen Nein der Bürger zu Renzis Vorschlägen bislang kaum Federn lassen. Die Gemeinschaftswährung büßte nach der Rücktrittsankündigung des Sozialdemokraten zwar etwas an Wert ein, erholte sich anschließend aber wieder deutlich.

Nachdem der Euro in Erwartung eines negativen Votums bei dem Referendum zwischenzeitlich bereits auf 1,0506 Dollar gefallen war - den tiefsten Stand seit März 2015 -, ging es für ihn am Montag zunächst auf bis zu 1,0641 Dollar nach oben. Der Euro steht wegen der Furcht vor einem Wiederaufflammen der europäischen Staatsschuldenkrise und der Sorge um faule Kredite bei italienischen Banken schon seit einiger Zeit unter Druck.

Insgesamt fiel die Reaktion an den Finanzmärkten deutlich verhaltener aus als etwa bei der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten oder beim Brexit-Votum. An der italienischen Börse gab es zum Start in die neue Handelswoche ein größeres Minus. Der Leitindex FTSE MIB rutschte anfangs um 2,02 Prozent ab, vor allem Bankaktien waren betroffen.

Finanzexperten: Austritt Italiens aus Eurozone wird wahrscheinlicher

Das Nein der Italiener beim Verfassungsreferendum ist nach Einschätzung von Volkswirten ein herber Rückschlag für das hoch verschuldete Land. Das Ergebnis der Abstimmung bedeute "weitere verlorene Zeit", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, am Montag. Die italienische Wirtschaft schwächelt, die Banken sitzen auf einem riesigen Berg fauler Kredite, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Einen Austritt des Landes aus dem Euroraum halten Volkswirte zwar für unwahrscheinlich - das Risiko sei nun aber gestiegen.

Laut Ifo-Präsident Clemens Fuest wird sich die wirtschaftliche Stagnation der drittgrößten Euro-Volkswirtschaft nach dem angekündigten Rücktritt von Regierungschef Matteo Renzi verlängern.

ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski hält Sorgen vor einer neuen Eurokrise allerdings für übertrieben: "Gestürzte Regierungen in Italien sind nun wirklich nichts Neues, und Europa hat schon Vieles überlebt." Zwar sorge das Referendum für neue Unsicherheit. Möglicherweise liege in dem Nein aber auch eine Chance: "Eine technokratische Übergangsregierung kann die Probleme im Bankensektor und den erneuten Reformstau zusammen mit Europa rücksichtsloser angehen als die Regierung Renzi."

Aus Sicht von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer hat Italien jedoch die Chance vertan, die politischen Voraussetzungen zur Lösung der wirtschaftlichen Probleme zu schaffen: "Italien bleibt ein Krisenkandidat."

Opposition in Italien fordert schnelle Neuwahlen

Ein Machtvakuum in Italien würde sich auf die Finanzmärkte negativ auswirken. Ministerpräsident Renzi hat angekündigt, er wolle heute seinen Rücktritt bei Staatspräsident Sergio Mattarella einreichen. Oppositionsparteien wie die europakritische Fünf-Sterne-Bewegung forderten schnelle Neuwahlen. Renzi sagte selbstkritisch: "Wir haben es nicht geschafft, die Mehrheit unserer Bürger zu überzeugen." Und fügte hinzu: "Ich habe verloren, und das sage ich laut aber mit einem Knoten im Hals, weil ich kein Roboter bin."

Hochrechnungen sahen die Gegner der Verfassungsreform von Renzi deutlich vorne - rund 60 Prozent stimmten demnach gegen die Pläne, nur 40 Prozent dafür. Dieser Trend bestätigte sich auch nach der Auszählung der Mehrheit der Wahlbezirke. Die Wahlbeteiligung lag bei 68 Prozent.

Die Reform sah vor allem eine Entmachtung des Senats vor, was das Regieren leichter machen sollte. Ständige Regierungswechsel in Italien sollten damit der Vergangenheit angehören. Für den Fall eines "Nein" hatte Renzi schon vorher seinen Rücktritt in Aussicht gestellt. Deshalb war das Referendum eine Abstimmung über seine politische Zukunft.

Beppe Grillo freut sich. (dpa)

Seine Gegner wie die eurokritische Fünf-Sterne-Bewegung oder die rechtspopulistische Lega Nord jubelten nach der Niederlage. "Die Italiener sollten schnellstens zur Wahl gerufen werden", schrieb Fünf-Sterne-Anführer Beppe Grillo in seinem Blog. Seine Parteikollegin, die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi, erklärte: "Unsere Revolution macht nicht in Rom und Italien halt."

In der EU war befürchtet worden, dass eine Niederlage Renzis den Populisten neuen Aufwind geben könnte. Der 41-jährige Renzi war im Februar 2014 als jüngster Regierungschef in der Geschichte des Landes angetreten und gilt als Europa-Freund. Auch die Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) pflegte eine gute Beziehung zu dem Chef des Partito Democratico (PD).

Alle Augen richten sich nun auf Staatspräsident Mattarella. Er muss entscheiden, wie es weiter geht. Er kann das Rücktrittsgesuch Renzis annehmen und eine Übergangsregierung einsetzen. Er kann auch das Parlament auflösen und Neuwahlen für das kommende Jahr anordnen. Bis 2018 müssen in Italien Parlamentswahlen stattfinden. (dpa)