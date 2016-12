Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Abläufen:

GEFÄHRDER - UND TROTZDEM AUF FREIEM FUSS?

Amri war von verschiedenen Behörden als sogenannter Gefährder eingestuft. Trotzdem verloren die Ermittler ihn aus den Augen. Müssten Gefährder nicht rund um die Uhr bewacht werden?

Die Sicherheitsbehörden stufen 549 Personen aus der Islamisten-Szene in Deutschland als sogenannte Gefährder ein (Stand 22. Dezember 2016). Ihnen trauen Polizei und Geheimdienste zu, dass sie jederzeit einen Terrorakt begehen könnten. Nicht alle Gefährder halten sich in Deutschland auf, viele von ihnen befinden sich auch im Ausland. Eine Komplettüberwachung ist kaum möglich. Um einen gefährlichen Islamisten rund um die Uhr zu observieren, sind mehrere Teams nötig - nach Experteneinschätzung braucht man etwa 40 Beamte pro Islamist. Je nach Gefährlichkeit gibt es abgestufte Varianten der Beobachtung.

DULDUNG UND ABSCHIEBUNG

Anis Amri war in Deutschland nur geduldet. Was bedeutet das?

In Deutschland sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums etwa 205 000 Menschen ausreisepflichtig. Davon haben mit Stand vom 30. November rund 153 000 eine Duldung. Diese hatten keinen Erfolg mit ihrem Asylantrag, werden aber trotzdem vorerst nicht aus Deutschland abgeschoben, etwa weil sie keine Papiere haben oder krank sind.

Kritiker halten den Behörden vor, sie hätten nichts dagegen getan, dass der tatverdächtige Tunesier zuletzt abtauchte. Stimmt das?

Auch hier ist eine Antwort nicht einfach. Für Menschen, die in Deutschland nur geduldet sind, gibt es keine Fristen, nach denen sie sich bei der Polizei oder anderen Behörden melden müssen. Das Ministerium teilte mit, es gebe aber immer die Möglichkeit, dass Ausländerbehörden die Dauer der Duldungen so kurz halten, dass die betroffenen Personen regelmäßig vorsprechen müssen, um ihre Bescheinigung verlängern zu lassen. Wie dies im Fall Amri geregelt war, blieb zunächst unbekannt.

Wie lange ist eine Duldung gültig?

Eine Duldung wird wegen der erwähnten Probleme oft im Abstand von einigen Monaten immer wieder erneuert. Frühestens nach 18 Monaten, manchmal erst nach acht Jahren, können Betroffene eine Aufenthaltserlaubnis bekommen.

Warum konnte der Tunesier nicht in seine Heimat abgeschoben werden?

Amris Asylantrag war nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Ralf Jäger im Juni 2016 abgelehnt worden. Zunächst konnte er von der zuständigen Ausländerbehörde des Kreises Kleve nicht abgeschoben werden, weil er - wie viele andere Flüchtlinge - keine gültigen Ausweispapiere hatte.

Dann versuchten die deutschen Stellen, von tunesischen Behörden sogenannte Passersatz-Papiere zu bekommen. Doch die Tunesier stellten sich quer und erklärten zunächst, Amri komme nicht aus dem nordafrikanischen Land. Später lenkten sie ein. Die Papiere trafen dann aber genau zwei Tage nach dem mutmaßlich von Amri verübten Anschlag mit einem Lkw ein.

Kommen solche Probleme bei Abschiebungen häufiger vor?

Ja. So tauchen Betroffene etwa kurz vor dem Termin unter oder sie legen ärztliche Atteste vor, nach denen sie wegen Krankheit reiseunfähig sind - manchmal sind diese Nachweise auch gefälscht. Auch mit einigen Herkunftsländern gibt es Probleme - wie in Amris Fall mit Tunesien bei der Ausstellung von Ersatzpapieren.

AMRIS ABSCHIEBEHAFT

Amri soll sogar kurzzeitig in Abschiebehaft gesessen haben. Warum konnte er freigelassen werden, obwohl er den Sicherheitsbehörden bekannt war?

Das ist unklar. Aber auch hier soll nach Behördenabgaben alles nach Recht und Gesetz zugegangen sein. Am 30. Juli soll Amri demnach mit Beschluss des Amtsgerichts Ravensburg in Baden-Württemberg in Abschiebehaft genommen worden sein. Eine Person mit Namen Anis A. sei an dem Tag bei einer Routinekontrolle der Polizei in Friedrichshafen aufgegriffen worden, weil sie abgeschoben werden sollte, hatte der Leiter des Amtsgerichts Ravensburg, Matthias Grewe, am Mittwoch gesagt. Es sei allerdings noch nicht hundertprozentig sicher, dass der Mann tatsächlich der gesuchte Tunesier gewesen sei.

Der Leiter der JVA Ravensburg, Thomas Mönig, sagte, der Haftbefehl sei von vorneherein nur bis zum 1. August befristet gewesen. Der Betreffende sei noch vor Fristablauf auf Anordnung der zuständigen Ausländerbehörde bei der Kreisverwaltung Kleve entlassen worden. Der Grund dafür sei nicht bekannt, hieß es beim Amtsgericht.

Wann kann jemand in Abschiebehaft kommen?

Menschen ohne Anspruch auf Asyl müssen Deutschland in der Regel wieder verlassen - sofern keine humanitären Gründe dagegen sprechen, etwa eine Verfolgung im Heimatland. Abgelehnte Asylbewerber werden zur Ausreise innerhalb von 7 bis 30 Tagen aufgefordert. Wer das nicht tut, wird abgeschoben. Wer versucht, sich dem zu entziehen - etwa durch Verschleierung seiner Identität, indem er Ausweispapiere wegwirft oder unter falschem Namen auftritt - kann als letztes Mittel in Abschiebehaft genommen werden.

Wie ist die Abschiebehaft geregelt?

Durch Paragraf 62 des Aufenthaltsgesetzes. Es gibt eine sogenannte Vorbereitungshaft von maximal sechs Wochen und die Sicherungshaft von maximal 18 Monaten. Die Sicherungshaft wird unter anderem angewendet, wenn jemand illegal eingereist ist oder die Ausreisepflicht abgelaufen ist. Oder generell dann, wenn sich der Betroffene der Abschiebung entzogen hat oder der begründete Verdacht besteht, dass er sich ihr entziehen will. In Deutschland ist es Ländersache, Abschiebehaft zu vollziehen.

UNGEREIMTHEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM TATVERDACHT

Papiere Amris wurden im Lkw gefunden - es geht unter anderem um seine Geldbörse mitsamt dem Duldungsbescheid. Falls er der Fahrer war, warum hat er zu solch einer Tat offizielle Dokumente mitgenommen?

Es kann sein, dass ihm das Portemonnaie bei einem möglichen Kampf mit dem aus Polen stammenden eigentlichen Fahrer abhanden gekommen ist. Auch ein Versehen ist nicht auszuschließen. Es ist jedoch auch nicht ungewöhnlich, dass ein Attentäter seine Papiere zurücklässt. So wurden im vergangenen Jahr in Paris sowohl nach dem Anschlag auf die "Charlie Hebdo"-Redaktion als auch nach der Explosion am Stade de France Ausweispapiere bei den Tätern gefunden.

Experten gehen davon aus, dass sich die Terroristen mit ihrer Tat brüsten wollen - ähnlich wie bei Bekennervideos, die kurz vor einem Selbstmordanschlag aufgenommen werden. Es könnte auch ein ganz praktischer Grund dahinter stecken: Terrororganisationen wie Daesch wird nachgesagt, dass sie Familien von Attentätern nach der Tat versorgen. Damit gezahlt wird, dürfte eine Identifizierung der Toten auch für die Daesch-Buchhalter nötig sein.

DEBATTE IN DEUTSCHLAND

Nach dem Anschlag werden Konsequenzen verlangt. Wer will was?

Die Rufe - vor allem aus CDU und CSU - reichen von Transitzonen für Flüchtlinge an der Grenze bis hin zu elektronischen Fußfesseln. Die Möglichkeit für Ausreisegewahrsam soll nach dem Willen der CDU von vier Tagen auf vier Wochen verlängert werden. Ausreisegewahrsam kann als eine Art Abschiebehaft bezeichnet werden, die an weniger Voraussetzungen geknüpft ist. Für maximal vier Tage soll momentan in Gewahrsam genommen werden, wenn eine Abschiebung anberaumt ist und der Verdacht besteht, dass der Betreffende abtauchen will. Ein Abschiebegewahrsam soll möglichst direkt im Transitbereich eines Flughafens vollzogen werden.

Sind bereits Verschärfungen geplant?

Ja. Nach den Gewalttaten vom Sommer in München, Ansbach und Würzburg hatte Innenminister Thomas de Maizière (CDU) ein neues Sicherheitspaket vorgeschlagen. Darin vorgesehen sind unter anderem Schnellverfahren bei Abschiebungen von straffälligen Ausländern und ausländischen Gefährdern sowie die Einführung eines neuen Haftgrunds vor der Abschiebung für Personen, die "die öffentliche Sicherheit gefährden". Das bietet Interpretationsspielraum und könnte für Streit sorgen. Linke und Grüne lehnen einen neuen Haftgrund ab, die SPD ist skeptisch.

Amri soll schon in Tunesien und später auch in Italien straffällig geworden sein und im Gefängnis gesessen haben. Wussten die deutschen Behörden davon?

Auch das ist nicht klar. Gut möglich, dass Angaben zu Amri wegen eines Wirrwarrs aus unterschiedlichen Rechtsvorschriften und nationalen Kriminaldateien verloren gegangen sind.

De Maizière dringt seit langem auf einen besseren Austausch sicherheitsrelevanter Daten in Europa - auch wenn Datenschützer dabei oft aufstöhnen. Nach den Terroranschlägen von Brüssel klagte er, es gebe in Europa immer noch "getrennte Datentöpfe der Ausländerbehörden, der Visa-Behörden, der Polizeibehörden, der Nachrichtendienste". Der Terrorismusexperte Peter Neumann hatte dies unter anderem auf politische und kulturelle Bedenken sowie bürokratische Hindernisse zurückgeführt.

Die EU-Kommission hatte am Mittwoch einen Ausbau der europäischen Fahndungsdatenbank Schengener Informationssystem angekündigt. Darin werden Personen oder Gegenstände gespeichert, die etwa zur Festnahme, Auslieferung oder Sicherstellung ausgeschrieben sind. Sie wird sowohl zur Fahndung nach Verdächtigen und Vermissten genutzt als auch zur Suche nach gestohlenen Autos oder Waffen. Künftig sind auch Einträge für Personen geplant, die aus der EU in ihre Heimatländer ausgewiesen werden sollen, sowie für Menschen, für die es Einreiseverbote gibt. (dpa)