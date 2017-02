Francois Hollande. (dpa)

Der französische Staatspräsident François Hollande hat sich persönlich in einen spektakulären Fall vermuteter Polizeigewalt eingeschaltet. Der Élyséepalast veröffentlichte am Dienstag Fotos, die den Staatschef am Krankenbett eines 22-Jährigen zeigen. Bei dessen Festnahme in einer Pariser Vorstadt war es zu Gewalttätigkeiten gekommen, vier Polizisten wurden vom Dienst suspendiert.

Hollande blieb nach ergänzenden Angaben der Nachrichtenagentur AFP etwa eine halbe Stunde in dem Krankenhaus von Aulnay-sous-Bois nordöstlich von Paris. Hollande lobte den jungen Mann mit dem Vornamen Théo. Er habe würdig und verantwortungsvoll auf die Vorfälle reagiert. Hollande wies auch auf die laufenden Justizermittlungen hin. Premierminister Bernard Cazeneuve forderte im Parlament ein vorbildliches Verhalten von Polizisten.

Gegen die vier Polizisten laufen nach früheren Angaben Ermittlungsverfahren. Gegen einen von ihnen wird wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt, der Vorwurf gegen die drei anderen Ordnungshüter lautet vorsätzliche Gewalt. Der 22-Jährige war unter anderem im Rektalbereich verletzt worden.

In Aulnay-sous-Bois, wo sich die Tat Ende vergangener Woche ereignet hatte, kam es in der Nacht zum Dienstag erneut zu Ausschreitungen. Mehrere Autos gingen in Flammen auf, 26 Menschen wurden vorläufig festgenommen, berichtete AFP. (dpa)