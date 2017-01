Ein offener Brief an Donald Trump sorgt für viel Wirbel im Netz. (dpa)

"This is not what greatness looks like." Größe sieht anders aus. Das ist ist der erste Satz im offenen Brief an den US-Präsidenten Donald Trump. Dieser stößt überall auf der Welt auf offene Ohren.

Das Schreiben geht vom Kampagnenetzwerk Avaaz aus und kristisiert sowohl Trumps Politik als auch seine allgemeine Haltung gegenüber Themen wie Folter, Gewalt oder die Diskriminierung von Frauen, Muslimen und Mexikanern. Bereits vier Millionen Menschen haben unterschrieben. Den genauen Wortlaut finden Sie hier.

Auch in Großbritannien haben bereits über 1,5 Millionen Menschen eine Petition unterzeichnet, um ein Treffen der Queen Elisabeth II. mit Donald Trump zu verhindern. Die britische Premierministerin Theresa May hatte dies bei ihrem Besuch in Washington dem US-Präsidenten angeboten, was dieser annahm.