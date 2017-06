Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Geplante deutsche Pkw-Maut Österreich will "definitiv" klagen

Österreich will in jedem Fall gegen die geplante deutsche Pkw-Maut vor Gericht ziehen. Das betont Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) am Mittwoch in der "Passauer Neuen Presse".