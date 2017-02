Weil Lehrer streiken, wird morgen in Bremen Unterricht ausfallen. (Roland Scheitz (Archivbild))

Schüler und Eltern müssen sich am Dienstag auf Unterrichtsausfall einstellen. Verdi und die GEW rufen ihre um die Tausend tarifbeschäftigten Mitglieder in Bremen und Bremerhaven zum Streik auf. Die Gewerkschaften rechnen damit, dass sich mehrere Hundert Beschäftigte beteiligen werden.

Zwei Berufsschulen werden nach Angaben der Gewerkschaften komplett bestreikt: die ABS in Walle und das Schulzentrum Neustadt. Einige Grundschulen haben bereits einen Notdienst eingerichtet. Vor allem an Ganztagsschulen ist mit Unterrichtsausfall zu rechnen. Laut Christian Gloede von der GEW arbeiten dort besonders viele tarifbeschäftigte Gewerkschaftsmitglieder.

Hintergrund des Streiks sind die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder, die am 16. und 17. Februar in Potsdam fortgesetzt werden. Wie die Gewerkschaften berichten, haben die Arbeitgeber noch kein Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaften fordern im Gesamtpaket sechs Prozent mehr Lohn.

Streiktag beginnt bereits um 7.30 Uhr

Der Streiktag beginnt bereits um 7.30 Uhr. In Bremerhaven sammeln sich die Streikenden an der Schule am Ernst-Reuter-Platz. Von dort geht es nach Bremen. Die Allgemeine Berufsschule (ABS) am Steffensweg in Bremen-Walle wird komplett bestreikt. Wegen der Kälte wird dort eine Feuertonne stehen, an der sich die Protestierenden zwischendurch wärmen können. Zur Stärkung gibt es "Streikwürste", die aber nicht über der Feuertonne zubereitet werden, wie Christian Gloede beruhigt. Ebenfalls ab 7.30 Uhr wird das Schulzentrum Neustadt an der Delmestraße bestreikt.

Gegen 9.45 Uhr wollen die Streikenden vor das Rathaus ziehen, um Finanzsenatorin Karoline Linnert (Gründe) dazu aufzufordern, sich für eine konstruktive Verhandlung einzusetzen. Linnert wird zu dieser Zeit wohl beim Senatsfrühstück im Rathaus sein.

Mittags wollen die Lehrer dann in der Stadt demonstrieren. Der Demonstrationszug soll über An der Weide, Am Dobben, den Ostertorsteinweg, Am Wall, die Ostertorstraße und die Domsheide zum Markt ziehen. Die Sambagruppe "Confusao" ist mit dabei. Gegen 14 Uhr soll der Protest enden.