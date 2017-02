Dem russischen Blogger und Oppositionellen Alexej Nawalny droht durch einen Schuldspruch in einem umstrittenen Strafprozess eine Kandidaten-Sperre bei der Präsidentenwahl 2018. (dpa)

Die niederländische Zeitung "de Volkskrant" kommentiert am Donnerstag die erneute Verurteilung von Alexej Nawalny:

"Dieses Urteil passt zum immer frostiger werdenden politischen Klima unter Präsident Wladimir Putin: Gegner seines Regimes werden einer nach dem anderen ausgeschaltet. Manchmal gar physisch aus dem Weg geräumt, wie die Journalistin Anna Politkowskaja, der Oppositionsführer Boris Nemzow und der (nach Großbritannien) geflüchtete Geheimdienstagent Alexander Litwinenko. Ob diese Morde in höchstem Auftrag erfolgten, lässt sich kaum ermitteln. Aber es ist klar, dass Putin in den letzten Jahren eine Atmosphäre geschaffen hat, in der die Opposition für vogelfrei erklärt wurde. In der von der Regierung gesteuerten Presse und im Staatsfernsehen werden Andersdenkende oft als "fünfte Kolonne" verunglimpft, mit anderen Worten als Vaterlandsverräter. (...) Die lange Reihe von politischen Morden sollten den Bewunderern des tatkräftigen Stils des russischen Präsidenten im Westen zu denken geben. Doch wo man mit "alternativen Fakten" handelt, spielen Anstand, Freiheit und das Leben anderer offenkundig keine Rolle."

Zur Verurteilung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny heißt es am Donnerstag in der "Neuen Zürcher Zeitung":

"Der Prozess war nötig geworden, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte vor einem Jahr ein erstes Verfahren gegen Nawalny in dieser Sache als unfair taxiert und dem russischen Staat eine Entschädigungszahlung aufgebrummt hatte. Nawalny sei wegen Handlungen verurteilt worden, die von einer normalen kommerziellen Tätigkeit nicht unterscheidbar seien, befanden die Straßburger Richter. Mehr noch: Das Strafrecht sei in willkürlicher Weise zum Nachteil des Angeklagten ausgelegt worden, was zu einem "offensichtlich unvernünftigen Ergebnis des Prozesses" geführt habe. (...)

Übergeordnete Rechtsauffassungen zu ignorieren, mag bequem sein, aber führt das Land nur stärker in die Isolation. Russlands Gerichte hätten sich im Fall Nawalny nicht einmal bemüht, den Anschein von Fairness zu erwecken, urteilte Strassburg vor einem Jahr. Dies trifft den Sachverhalt recht genau: Je autoritärer sich Putin gebärdet, desto weniger sorgt er sich noch um eine Fassade von Rechtsstaatlichkeit. Stattdessen zeigt sein Willkürregime nicht nur Nawalny, sondern auch dem Westen unverhüllt seine hämische Fratze."

Zur erneuten Verurteilung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny meint die Londoner "Times" am Donnerstag:

"Mit seinen Manipulationen bei den inneren und äußeren Angelegenheiten Russlands hat (Präsident Wladimir) Putin für eine lang anhaltende Ära der Gleichgültigkeit, der Intoleranz und der Stagnation gesorgt, die Russlands jüngere Bürger zu politischen Eunuchen gemacht hat. Nawalnys Stärke bestand darin, dass er zumindest bei der Jugend in den Städten noch ein wenig Hoffnung entfachen konnte. Er hat sich einen Namen als Aktivist gemacht, der gegen die Korruption in Unternehmen und im Kreml vorging, indem er seinen Blog und andere soziale Medien nutzte, um auf Machtmissbrauch aufmerksam zu machen. Nawalny besitzt die Fähigkeit, Menschen zu Protestaktionen zu mobilisieren. Russen sind auf die Straße gegangen, um gegen die Fälschung der Parlaments- und Präsidentschafwahlen 2011 und 2012 zu protestieren. Es ist klar, dass die herrschende Elite davor Angst hat."

Die Moskauer Zeitung "Wedomosti" schreibt am Donnerstag zur Verurteilung des russischen Bloggers Alexej Nawalny:

"Es ist formal richtig, aber eigentlich ein Hohn. Die neue Betrachtung des Falles endete für Alexej Nawalny mit genau dem gleichen Schuldspruch (mit der Genauigkeit bis hin zu denselben Tippfehlern im Text) - wie auch schon beim ersten Mal wird er in seinem Wahlrecht eingeschränkt. ... Die Urteile waren und sind so sehr eine Frage des Rechts, wie auch der Politik. Es schafft aber ein Fenster: Was heute politisch notwendig war, kann morgen politisch schädlich sein und wird dann verändert, aufgehoben und revidiert." (dpa)