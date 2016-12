Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Türkei Russischer Botschafter in Ankara nach Attentat gestorben

Der russische Botschafter in der Türkei ist nach einem Anschlag in Ankara gestorben. Andrej Karlow sei seinen Schussverletzungen erlegen, teilte das Außenministerium in Moskau am Montag der Agentur Interfax mit.