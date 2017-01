Trauerbeflaggung am Bremer Rathaus. (Christian Walter)

In Bremen wehen die Flaggen auf Halbmast. Das Bundesinnenministerium hat die bundesweite Trauerbeflaggung angeordnet, wie ein Sprecher auf Nachfrage des WESER-KURIER mitteilte. Anlass ist der Trauergottesdienst und Staatsakt im Berliner Dom. Deutschland nimmt Abschied von dem früheren Bundespräsidenten Roman Herzog. Er war am 10. Januar im Alter von 82 Jahren gestorben.

Neben Bundespräsident Joachim Gauck und anderen Spitzen von Staat und Gesellschaft wird auch EU-Ratspräsident Donald Tusk bei der Trauerfeier sprechen. Am Freitag soll Herzog im baden-württembergischen Schöntal beigesetzt werden.

Herzog war von 1994 bis 1999 Bundespräsident. Er galt als unermüdlicher Mahner, Mutmacher und manchmal auch unbequemer Geist. In seiner Amtszeit - es war vor allem die Ära des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU) - hatte Herzog immer wieder vor Reformmüdigkeit gewarnt. Besonders in Erinnerung blieb seine Rede von 1997 mit dem zentralen Satz: "Durch Deutschland muss ein Ruck gehen."

Roman Herzog im November 2012 in Hamburg. Herzog war im Alter von 82 Jahren gestorben. Foto: Marcus Brandt (dpa)

Am 27. Januar ist es erneut eine Trauerbeflaggung in der Hansestadt geplant. Grund der Beflaggung wird dann der Tag des Gedenkes an die Opfer des Nationalsozialismus sein. (wk/dpa)