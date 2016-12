Der nächste Präsident der USA: Donald J. Trump.

Der künftige US-Präsident Donald Trump erklärte am Donnerstag auf Twitter: "Die USA müssen ihre nuklearen Fähigkeiten erheblich verstärken, bis die Welt in Sachen Atomwaffen zur Vernunft kommt." Nach Angaben der MSNBC-Moderatorin Mika Brzezinski erklärte Trump in einem Telefonat mit ihr: "Dann lassen wir es eben einen Rüstungswettlauf werden." Diesen würden die USA ohnehin gewinnen.

Ob Trump mit seinen Worten auf vorherige Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Verteidigungsminister Sergej Schoigu reagierte, blieb unklar. Putin hatte laut russischer Nachrichtenagentur Itar-Tass erklärt: "Wir müssen die strategischen Atomwaffen stärken und dazu sollten wir Raketen entwickeln, die in der Lage sind, jedes gegenwärtige und künftige Raketenabwehrsystem zu überwinden." Am Freitag bekräftige Putin seine Aussage vom Vortag. Russland habe das Recht, seine Atomraketen weiterzuentwickeln. Schließlich seien die USA 2001 aus dem ABM-Vertrag zur Beschränkung von Raketenabwehrsystemen ausgestiegen. "Wenn jemand einen Rüstungswettlauf beginnt, dann sind das nicht wir."

Trumps Sprecher versucht zu relativieren

Ein Sprecher Trumps hatte die Äußerungen des designierten US-Präsidenten zunächst relativiert. Trump habe sich auf die Bedrohung durch die Verbreitung von Kernwaffen insbesondere in den Händen von Terroristen und instabilen Regimes beziehen wollen. Putin hatte zuvor erklärt, auch die nicht-nukleare Schlagkraft der russischen Streitkräfte müsse auf ein höheres Niveau gebracht werden, um alle militärischen Bedrohungen neutralisieren zu können.

Die USA verfügen derzeit über das weltweit größte Arsenal an stationierten Atomwaffen mit knapp 2000 Atomsprengköpfen. Russland folgt knapp dahinter auf Rang zwei mit rund 1800 einsatzbereiten Sprengköpfen. Beide Länder haben zudem noch Tausende weiterer Sprengköpfe auf Lager, Russland mehr als die USA.