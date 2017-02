Donald Trump mag es teuer - der US-Steuerzahler auch? (Reuters)

Die Washington Post hat recherchiert, wie viel Geld den amerikanischen Steuerzahler Donald Trump und seine Familien bereits kosten und noch kosten könnten.

Diese Kosten könnten sich auf Hunderte Millionen Dollar belaufen. Denn statt wie bei seinen Vorgängern üblich, sich an den Wochenenden in das rund 100 Kilometer entfernte Camp David zurückzuziehen, verbringt Trump seine Zeit lieber im 1600 Kilometer entfernten Sunshine-State Florida und residiert dort in seinem Luxus-Resort.

Das Problem: Der Secret-Service muss die Familie rund um die Uhr bewachen und schützen. Doch das ist bei so einer großen Familie, die an mehreren Orten gelichzeitig residiert äußerst aufwendig - und kostspielig.

Denn während Trump unter der Woche in Washington weilt, lebt seine Ehefrau Melania mit Sohn Barron weiter in New York, wo der Secret-Service für die Sicherheit der beiden Personen sorgen muss. Vor dem Trump Tower sind deshalb ständig Polizisten postiert - pro Tag fallen dafür nach offiziellen Schätzungen der New Yorker Polizei 500.000 Dollar an, wie das Blatt berichtet. Sollte Melania Trump nicht irgendwann doch ins Weiße Haus umziehen, könnten sich diese Kosten pro Jahr auf 183 Millionen Dollar summieren.

Die drei Wochenend-Trips von Trump nach Florida verursachten bisher 60.000 Dollar Polizei-Kosten.

Auch Trumps Söhne Eric und Donald Junior steht eine 24-Stunden-Überwachung zu. Auch wenn sie etwa in Dubai bei einer Eröffnung eines Golfclubs anwesend sind. Allein dies soll nach ersten Berechnungen des Secrest-Service rund 16.000 Dollar kosten, wie die Washington Post berichtet.

Und als Eric Trump Anfang Februar einen geschäftlichen Termin in der Dominikanischen Republik wahrnahm beliefen sich die Kosten für die Übernachtungen der Secret-Service-Mitarbeiter in einem Fünf-Sterne-Hotel auf 5470 Dollar.

Die Gesamtreisekosten von Ex-Präsident Barack Obama beliefen sich in den gesamten acht Jahren seiner Amtszeit auf 97 Millionen Dollar, so die Stiftung Judicial Watch. (shm)