Klicksafe will mit dem "Safer Internet Day" auf die Gefahren von Cybermobbing hinweisen. (dpa)

Fühlt ihr euch im Internet noch sicher? Viele Menschen würden diese Frage wohl mit einem klaren „Nein“ beantworten. Genau darauf will der „Safer Internet Day“ am heutigen Dienstag hinweisen. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Thema Cybermobbing. In Zeiten von Hate Speech und Fake News ist das ein wichtiges Thema. Was kann das aber bewirken?

Die EU-Initiative Klicksafe will mit dem Aktionstag zeigen, dass viele, vor allem junge Menschen im Internet „systematisch fertiggemacht“ würden. Einer zitierten Studie zufolge haben schon 34 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen erlebt, wie jemand in seinem Umfeld gedisst wurde. Ohne, dass jemand eingegriffen hätte.

Wie sähen die Ergebnisse der Umfrage wohl aus, wenn gefragt worden wäre, wer schon einmal im analogen Leben Erfahrungen mit Mobbing gemacht hat? Richtig: Das Ergebnis wäre noch deutlicher. Um jemanden fertigzumachen, braucht niemand das Internet. Aber natürlich sind Facebook, Whatsapp und Co. nützliche Instrumente des Hasses. Zur Not tun es auch Papier, Farbe und Drucker. Und auf das Schweigen der Mehrheit können die Täter nicht nur online zählen.

Auch Anas Modamani weiß, was es bedeutet, wenn man im Internet fertiggemacht wird. Der 19-jährige Syrer hat im September 2015 ein Selfie mit der Kanzlerin gemacht. Das machte ihn berühmt, und er könnte heute als Integrationsvorbild gelten. Mittlerweile fragt er sich aber, warum er es gemacht hat. Bei Facebook tauchen nämlich immer wieder Postings und Montagen auf, die ihn mithilfe des Selfies in die Nähe von Terroristen und Kriminellen rücken. Tatsächlich sind die Vorwürfe an den Haaren herbeigezogen. Dennoch wurden sie massenhaft geteilt und verbreitet. Ob Facebook und die Hater Modamanis Leben kaputtgemacht haben, kann man heute noch nicht sagen. Massiv gestört ist es aber allemal.

Klicksafe wird Anas Modamani nicht helfen

Während Klicksafe nun Veranstaltungen von „Institutionen, Schulen, Medien und Unternehmen koordiniert“, wie es in einer Mitteilung heißt, streitet sich Anas Modamani mit Facebook vor dem Landgericht Würzburg. Gemeinsam mit seinem Anwalt will Modamani erreichen, dass Facebook von sich aus gegen Verleumdungen vorgehen muss. Bisher geht Facebook – wenn überhaupt – nur dann gegen Inhalte auf seiner Plattform vor, wenn sie von Nutzern gemeldet wurden. Modamanis Anwalt Chan-jo Jun, der sich schon häufiger mit Facebook angelegt hat, will bewirken, dass das soziale Netzwerk selbstständig alle Verleumdungen gegen Modamani löschen muss. Sollte er damit Erfolg haben, könnte das eine Signalwirkung für andere Fälle haben.

Facebook könnte sich dann nicht mehr auf die jetzige Regelung durch das Telemediengesetz zurückziehen. Dieses behandelt das Netzwerk nämlich nicht als ein mächtiges Medium – was es längst ist –, das für seine Inhalte verantwortlich ist und demnach auch belangt werden kann, wenn es strafbare Inhalte verbreitet. Vielmehr muss Facebook erst dann gegen die Inhalte vorgehen, wenn der Konzern von ihnen erfährt. Das Telemediengesetz wurde 2007 erlassen. Damals war Facebook drei Jahre alt. Heute hat es allein in Deutschland 29 Millionen regelmäßige Nutzer.

Mit Informationsbroschüren wird man gegen Cybermobbing, Hatespeech und Fake News nichts ausrichten können. Von Klicksafe hat Anas Modamani keine Hilfe zu erwarten. Solange Politik und Justiz nicht im digitalen Zeitalter ankommen, kann man noch so viele „Safer Internet Days“ veranstalten. Der Richter in Modamanis Fall gab während der Verhandlung am Montag zu, dass er nicht bei Facebook sei. Auf was für ein Urteil soll Modamani also hoffen?