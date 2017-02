Donald Trump verändert Amerika. (Imago)

Es sei nicht Aufgabe der Bundesrichter, ständig dem Gesetzgeber in den Arm zu fallen – so tönte Bundesinnenminister Thomas de Maizière im vorigen April, nachdem Karlsruhe die Befugnisse des Bundeskriminalamtes gestutzt hatte. Dass Regierende sich manchmal durch das Prinzip der Gewaltenteilung gestört fühlen, ist also nicht auf Donald Trump beschränkt. Und doch gehört Trump eher in eine Reihe mit Putin und Erdogan als mit de Maizière, denn es gibt einen qualitativen Unterschied: Der deutsche Minister beklagte bloß eine Erschwernis seiner Arbeit, während der neue US-Präsident Richter schuldig spricht, indem er sie für kommende Anschläge verantwortlich macht.

Das ist Volksverhetzung. So reagieren nicht Demokraten, sondern Despoten auf Widerspruch: Er wird kurzerhand als Hochverrat verunglimpft. Und wenn das nicht hilft, entblödet sich die Trump-Truppe nicht, vermeintliche Massaker zu erfinden, über die die verlogenen Medien angeblich nicht berichtet haben. Das lässt sich freilich im Handumdrehen widerlegen – aber was nutzt es bei einem Mann, der dann eben „alternative Fakten“ verkünden lässt?

Und doch gibt es auch hier noch Menschen, die jegliche Kritik an diesem galoppierenden Wahnsinn für „Anti-Amerikanismus“ halten. Das Gegenteil ist richtig: Jedem überzeugten Transatlantiker muss das Herz bluten! Was bleibt, ist die Hoffnung auf die Selbstheilungskräfte dieser großartigen Nation.