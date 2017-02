Trump-Beraterin Kellyanne Conaway verwies auf ein angeblich von einem irakischen Flüchtling durchgeführtes "Massaker" in Kentucky, um das Einreiseverbot zu rechtfertigen. (POOL/EPA/REX/Shutterstock)

Die Einreiseverbote habe es bereits unter der Regierung von Trumps Vorgänger Barack Obama gegeben, so Conway in einem Interview mit dem Nachrichtensender MSNBC. „Die meisten Leute wissen das nicht, weil nicht darüber berichtet wurde.“ Doch Fakt ist: Laut US-Medien gab es weder ein Massaker in der Stadt Bowling Green im Bundesstaat Kentucky, noch einen Einreisestopp gegen irakische Flüchtlinge auf Anordnung von Barack Obama.

Donald Trump sprach Ende Januar einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus den islamisch geprägten Ländern Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Lybien und Jemen aus. Diese Verfügung löste einen erbitterten Rechtsstreit aus.

Conway hielt aber weiter an ihren Äußerungen fest. Auf Twitter stellt sie klar: „Ich meinte „Bowling Green Terroristen““ und verweist auf einen Artikel der „ABCNews“.

Daneben taucht online eine Website auf, die Spenden für die vermeintlichen Opfer sammelt. Auf den ersten Blick ein skurriles Fortspinnen der Fake-News. Die Seite „Bowling Green Massacre Victims Fund“ ruft dazu auf, den „Horror in Bowling Green“ nicht zu vergessen und den Opfern zu gedenken. Per Link wird der Besucher zu einer Geldspende gebeten. Folgt man diesem, ergibt sich eine ganz neue Sichtweise auf diese Internetseite.

Der Besucher landet bei „Aclu“, der „Amercian Civil Liberties Union“. Diese amerikanische Bürgerrechtsorganisation bezahlt unter anderem Anwälte, um festgehaltene Muslime an den amerikanischen Flughäfen zu beraten. Die Hilfsorganisation erlebt in den letzten Wochen einen wahren Spendenboom.