Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Fundes einer Nagelbombe. Foto:Uwe Anspach (dpa)

Eineinhalb Wochen nach dem Fund einer Nagelbombe im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen steht ein zwölf Jahre alter Junge unter dem Verdacht, einen Anschlag geplant zu haben. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Bombenfundes. Das Magazin „Focus“ berichtete, nach Erkenntnissen der Ermittler sei der Junge stark religiös radikalisiert und könnte von einem unbekannten Mitglied der Terrormiliz Daesch angestiftet worden sein.

Der strafunmündige Zwölfjährige soll am 26. November versucht haben, den Sprengsatz auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen zu zünden. Der Sprengsatz sei aber nicht explodiert, heißt es. Am 5. Dezember habe der Junge den in einem Rucksack versteckten Sprengsatz – ein mit Sprengpulver gefülltes Konservenglas – dann in einem Gebüsch nahe dem Rathaus deponiert. Die genauen Hintergründe der Tat und die Gefährlichkeit des verwendeten Materials waren zunächst unklar.

Gewiss ist, dass der Zwölfjährige, der die deutsche und die irakische Staatsangehörigkeit besitzt, in Ludwigshafen geboren wurde und dort auch wohnt. Das Jugendamt ist eingeschaltet. Der Terrorexperte Peter Neumann vom King's College in London sagte, es sei denkbar, dass der Junge ähnlich wie Safia S. in Hannover sowie die Täter von Ansbach und Würzburg „quasi über Messengerdienste in Echtzeit“ gesteuert worden sei.

Keine Ermittlungen wegen Strafunmündigkeit

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal sieht von Ermittlungen gegen das strafunmündige Kind ab. Ein Sprecher des Bundesjustizministeriums betonte freilich, nur weil jemand nicht strafmündig sei, bedeute dies noch lange nicht, „dass keine Strafbarkeit vorliegt“.

Über die Eltern des Jungen war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe nichts bekannt. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft zeigte sich verärgert, dass die Ermittlungen schon publik geworden seien. Man könne sie nun unter Umständen nicht mehr so erfolgreich führen.

Der Terrorismusexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Guido Steinberg, hat Zweifel geäußert, ob man den Zwölfjährigen als Terroristen bezeichnen könne. „Ich habe Schwierigkeiten damit, einen Zwölfjährigen als Terroristen anzusehen“, sagte er in einem Interview. „Das macht Sinn, wenn Leute anfangen, sich für Politik zu interessieren, mit 15 oder 16. Aber wie politisch kann jemand sein mit zwölf Jahren? Da stellt sich eher die Frage: Was ist im Umfeld los?“

Denn die Bombe zu zünden, könne „ja nicht seine Idee gewesen sein“. Steinberg unterstrich zwar, dass das Problem mit minderjährigen Terrorverdächtigen zunehme. „Das Problem wächst auf jeden Fall. Seit 2014 haben wir europaweit relativ viele junge Leute, die nach Syrien ausreisen. Das ist nicht nur ein Trend in Deutschland.“ Doch er fügte hinzu: „Ein Kind hatten wir in Europa noch nicht. Das ist ganz neu.“

40 Prozent der Syrien-Auswanderer nicht volljährig

Ende Februar stach die 15-jährige Safia S. am Hauptbahnhof Hannover einen Bundespolizisten nieder. Auch die mutmaßlichen Haupttäter des Bombenanschlags auf einen Sikh-Tempel in Essen waren erst 16 Jahre alt. Sie bewegten sich ebenfalls bereits seit geraumer Zeit in radikalen Kreisen, ehe sie zuschlugen.

Fast ein Fünftel der mehr als 800 Dschihadisten, die aus Deutschland nach Syrien gezogen sind, wandte sich einer im Sommer veröffentlichten Studie des Verfassungsschutzes zufolge schon als Jugendliche dem radikalen Islam zu. 40 von ihnen waren noch nicht volljährig, als sie das Land verließen.

Seit einiger Zeit und als Reaktion auf die aktuelle Entwicklung ist das Speichern von Personendaten durch den Verfassungsschutz schon bei 14-Jährigen gesetzlich möglich – vorher lag die Grenze bei 16 Jahren. Informationen über junge Islamisten können seither leichter in der Verbunddatei „Nadis“ des Bundesamtes und der Landesämter aufgenommen werden. Ausnahmen waren laut Gesetz lediglich dann erlaubt, wenn es konkrete Hinweise auf eine terroristische Bedrohung gab.