Donald Trump legt keinen Wert auf weltweiten Klimaschutz. (dpa)

Donald Trump steigt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aus. Aber nur, um gleich darauf "einen neuen, einen besseren Deal zu verhandeln", wie er auf einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington ankündigte.

Wie dieser Deal konkret aussehen wird, ließ Trump offen. Aber er machte unmissverständlich klar, dass er das Pariser Klimaschutzabkommen für unfair gegenüber den USA halte.

Trump zweifelte die Wirksamkeit der Vereinbarungen von Paris an. Wenn China nur zwei Wochen CO 2 in die Luft pustete, seien die Reduzierungen der klimaschädlichen Emissionen, zu denen die USA gezwungen würden, schon nichts mehr Wert. Das sei unfair und kostete die Amerikaner Milliarden von Dollars.

Zudem stellte er auch die Notwendigkeit des Klimaschutzes indirekt in Frage, nur um sie einige Sätze später zu betonen. "Nur ein einziges Grad wird sich die Erde bis ins Jahr 2100 erwärmen, wenn wir so weiter machen. Ein winziges Grad." Trotzdem sei Amerika schon jetzt die Nation, die am besten im Klimaschutz sei. Auf welche Art und Weise ließ er offen. Er versprach aber, dass die USA sich auch Zukunft für den Klimaschutz einsetzen werden.

In seiner Rede fehlten auch Hinweise auf die einzigartige Verfassung der Nation nicht, derer er sich verpflichtete sehe und die er beschützen werde.

Seitenhiebe gab es neben China auch für Indien. Ihnen warf Trump praktisch Erpressung vor: "Sie forden Milliarden für Entwicklungshilfe, wenn sie die Klimaziele erfüllen sollen." (wk/bam)