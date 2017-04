Alice Weidel und Alexander Gauland sind das Spitzenduo der AfD. (dpa)

Sonntag:

Alexander Gauland und Alice Weidel werden zum Spitzenduo gewählt.

Außerdem soll über das Wahlprogramm für die Bundestagswahl abgestimmt werden.

abgestimmt werden. Die Demonstrationen am Samstag blieben weitgehend friedlich. Für Sonntag waren keine Proteste mehr geplant.

Samstag:

Ein Antrag, die Wahl der Spitzenkandidaten von der Tagesordnung zu streichen, wurde abgelehnt.

Die Bundesvorsitzende Frauke Petry warb in ihrer Eröffnungsrede für den von ihr favorisierten "realpolitischen Kurs".

Die 600 Delegierten entschieden, zusätzliche Tagesordnungspunkte gar nicht zuzulassen. Damit war neben Petrys "Zukunftsantrag" auch ein Vorstoß des Bremer Landesverbandes vom Tisch .

des Bremer Landesverbandes . 10.000 Demonstranten waren gegen den Parteitag auf die Straße gegangen.

waren gegen den Parteitag auf die Straße gegangen. Ein Polizist wurde im Gesicht verletzt , woraufhin ein Verdächtiger vorläufig festgenommen wurde.

, woraufhin ein Verdächtiger vorläufig festgenommen wurde. Die zentrale Kundgebung gegen den AfD-Parteitag in Köln bewertet Ministerpräsidentin Hannelore Kraft als "großartig".

Parteivize Alexander Gauland und die baden-württembergische Spitzenkandidatin Alice Weidel sollen die AfD in den Bundestagswahlkampf führen. Damit hat die Partei ihre Chefin Frauke Petry ein Stück weit entmachtet. Die Delegierten wählten das Spitzenduo am Sonntag auf einem von Protesten begleiteten Parteitag in Köln.

Mit einer erbitterten Debatte um die Tagesordnung hat der zweite Tag des Bundesparteitages der AfD in Köln begonnen. Protestaktionen vor dem Tagungshotel gab es - anders als am Samstag - nicht. Ein Antrag von Vorstandsmitglied Julian Flak, die Wahl der Mitglieder des Bundesschiedsgerichts der Partei vorzuziehen, wurde am Sonntag abgelehnt. Hintergrund der Kontroverse: Beim Parteitag in Essen 2015 waren die Schiedsrichter gewählt worden, als viele Mitglieder schon abgereist waren. Im Ergebnis führte das damals dazu, dass mehrere Wunschkandidaten des rechtsnationalen Flügels in das Gremium gewählt worden waren.

Mit Spannung erwartet wurde auch die Kür des Spitzenteams, mit dem die rechtspopulistische Partei in den Bundestagswahlkampf ziehen will. Der rechtsnationale Parteivize Alexander Gauland und die wirtschaftsliberale Alice Weidel sollen die AfD in den Bundestagswahlkampf führen. Die Delegierten wählten das Spitzenduo am Sonntag auf einem Parteitag in Köln in geheimer Abstimmung. Für das Spitzenduo stimmten 67,7 Prozent der Delegierten. 28,2 Prozent votierten dagegen.

Alexander Gauland (76) ist der wichtigste Strippenzieher der Partei seit 2015. Der ehemalige CDU-Mann genoss früher auch in ideologisch anders gelagerten Milieus einen gewissen Respekt als konservativer Intellektueller. Einige seiner einstigen Weggefährten und Bekannten aus der Zeit als Staatskanzleichef in Hessen und Zeitungsverleger in Potsdam haben sich heute von ihm abgewandt. Gauland gilt als wichtigster Unterstützer der Rechtsnationalen in der AfD.

Alice Weidel (38) ist außerhalb ihres baden-württembergischen Landesverbandes noch nicht sehr bekannt. Die promovierte Volkswirtin war über die Kritik an der Eurorettungspolitik zur AfD gestoßen. Die bisweilen völkische Rhetorik des Höcke-Flügels lehnt sie zwar ab. Anders als die Rechtsnationalen, die eine Netto-Auswanderung von Ausländern für wünschenswert halten, ist Weidel für eine "gesteuerte qualifizierte Zuwanderung", aber auch gegen eine "Politik der offenen Grenzen, die vor allem muslimische Armutsmigranten ohne Qualifikation nach Deutschland lockt".

In ihrer Rede nach der Wahl sagte Weidel, über die Spitzenkandidatur sei zuletzt viel gestritten worden. Doch "irgendwann muss auch Schluss sein". Die AfD solle jetzt vereint in den Wahlkampf ziehen. Den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer bezeichnete Weidel als "Nebelkerze". In Anspielung auf das Terrorattentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt sagte Weidel, es sei ein Skandal, dass christliche Feste inzwischen "mit Polizei, mit Maschinengewehren und LKW-Sperren" geschützt werden müssten.

Gauland versuchte nach der Wahl, Petry eine Brücke zu bauen. Er sprach sie direkt an und sagte, sie habe wohl am Samstag, als ihr Vorschlag für eine Kurskorrektur abgelehnt worden war, einen "schweren Tag" gehabt, "aber wir brauchen Sie in der Partei".

Die Vorsitzende Frauke Petry hatte nach wochenlangem Tauziehen vor einigen Tagen überraschend erklärt, sie stehe nicht zur Verfügung. Gauland kritisierte am Rande am Samstag in Köln, es sei bedauerlich, dass Petry ihre Verantwortung nicht wahrnehme.

Petry zeigt sich zuversichtlich

Nach ihrer Schlappe am ersten Tag des Parteitreffens zeigte diese sich am Abend dennoch zuversichtlich, dass ihr die Partei noch folgen wird. Die Delegierten hatten es abgelehnt, sich mit einem Antrag Petrys zu befassen, mit dem sie eine strategische Neuausrichtung erzwingen wollte - mit dem Ziel einer mittelfristigen Koalitionsfähigkeit. „Ich glaube, dass die Partei aufwachen wird und sehen wird, dass eine Orientierung nach innen für eine Partei, die gewählt werden will, nicht ausreicht“, sagte sie im ZDF-„heute journal“.

Viele Mitglieder hätten nicht verstanden, warum sie, Petry, eine Absage an einen fundamental oppositionellen Kurs für so wichtig halte, „weil sie - wie viel zu oft - eher die Innensicht auf die Partei haben, anstatt den Wähler als unsere wichtige Messlatte zu sehen“, erklärte sie. „Ich weiß, dass einigen die Entscheidung auch leid tut.“ Ohne den vom Parteitag bejubelten Co-Vorsitzenden Jörg Meuthen beim Namen zu nennen, fügte sie hinzu: „Das werden die kommenden Monate zeigen, dass man im Wahlkampf mehr zeigen muss als eine Parteitagsrede.“

Als wahrscheinlich gilt, dass Beatrix von Storch (M) dem künftigen Spitzenteam angehören wird. Foto: Michael Kappeler (dpa)

Meuthen hatte seine Amtskollegin im Plenum frontal angegriffen. Die Zuwanderungspolitik der Bundesregierung erklärte er unter großem Jubel für gescheitert. Gegner seien Kanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chef Martin Schulz und auch Grünen-Politikerin Claudia Roth. Die AfD werde niemals Koalitionen mit „solchen Figuren“ eingehen. „Und nein, das ist keine Fundamentalopposition“, rief er in Richtung Petry. Die betonte später vor Journalisten, sie werde ihrer Partei trotz schwindender Unterstützung vorerst nicht den Rücken kehren. Im ZDF bekräftigte sie dies.

Heute soll noch über das Wahlprogramm für die Bundestagswahl abgestimmt werden, nachdem am Samstag darüber kontrovers debattiert wurde. Außerdem werden Richter und Ersatzrichter für das wichtige Bundesschiedsgericht gewählt.

Weit mehr als 10.000 Demonstranten waren gegen den Parteitag auf die Straße gegangen. Es blieb weitgehend friedlich. Die AfD-Delegierten konnten aber nur unter starkem Polizeischutz ins Tagungshotel gelangen. Die mit rund 4000 Kräften tätige Polizei äußerte sich nach dem Großeinsatz zufrieden. In der Domstadt kam es in weiten Teilen zu erheblichen Einschränkungen. Für Sonntag waren keine Proteste mehr geplant. (dpa)

