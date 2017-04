Brigitte Trogneux (63) ist die Ehefrau des französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron (39). Die beiden lernten sich an der Schule kennen - sie war seine Latein- und Französischlehrerin. (dpa)

In einem Medienbericht kommt die wichtigste Information immer zuerst. Wenn es um Brigitte Trogneux geht ist das offenbar für viele die Tatsache, dass sie kürzlich 64 Jahre alt wurde und ihr Ehemann Emmanuel Macron erst 39 ist. Aber ist das wichtig? Oder ist es einfach das, was die meisten "Klicks" im Internet bekommt?

Die Antwort lässt sich auf Google finden. Die Suchmaschine vervollständigt Suchanfragen anhand der häufigsten Suchbegriffe. Sie filtert also nicht nach Relevanz, sondern nach dem Interesse der Nutzer. Tippt man die Suchworte "Brigitte" und "Macron" ein, schlägt Google als dritten Begriff sofort "Age" (englisch: Alter) vor, gefolgt von "Jeune" (französisch: jung) und "Alter". Auch auf die Suchbegriffe "Macron" und "Frau" folgt sofort das Stichwort "Alter".

Und ich frage mich: Alter, was soll das? Es ist bekannt, dass Frauen an der Seite von Politikern meist nur als "Frau von" gesehen werden. Dieses Schicksal blüht allerdings jedem, der in einer Beziehung mit einer prominenten Person ist - auch Männern. Man denke nur an Joachim Sauer, den Ehemann von Kanzlerin Angela Merkel.

Die automatischen Vorschläge bei Google zeigen, welche Begriffe Nutzer am häufigsten kombinieren. (Screenshot Google.de)

Hier geht es um etwas anderes. Hier geht es um den Reflex, eine Beziehung nach dem Alter der Frau zu beurteilen. Dass ein Mann eine wesentlich jüngere Partnerin hat, gilt als ziemlich normal. Manchmal wird es auch abfällig kommentiert. Dann heißt es, der Mann sei oberflächlich und habe sich "eine Jüngere genommen", als sei eine Frau etwas, das man sich einfach nehmen könnte. Oder aber die Frau wird als Flittchen dargestellt, das an die Kohle des älteren Mannes heran will. So oder so - sie wird nicht als ebenbürtig gesehen.

Im Grunde hat Brigitte Trogneux es also besser getroffen. Die Medienmacher sind ganz begeistert von ihr und Emmanuel Macron, weil es bei ihnen eben andersherum ist. "Es ist wahrscheinlich das Unkonventionellste, was man in Genderfragen heute noch tun kann", schreibt die "Zeit". Warum tun alle immer so überrascht, wenn die Frau älter ist als der Mann? Das kommt häufig vor. Und das ist auch nicht anrüchig, sondern ganz normal.

Hört auf, immer nach dem Alter der Frau zu fragen. Melania Trump ist 24 Jahre jünger als Donald Trump. Brigitte Trogneux ist 24 Jahre älter als Emmanuel Macron. Beiden tut man unrecht, wenn man aus dem Altersunterschied pauschal etwas ableitet. Ihre Biografien sind völlig unterschiedlich: Brigitte Trogneux ist Lehrerin für Latein und Französisch, Melania Trump ein Model. Auch das taugt natürlich nicht als Grundlage für Ferndiagnosen über ihre Intelligenz. Das Alter taugt jedoch noch weniger. Eine junge Frau kann dem älteren Mann intellektuell überlegen sein, ebenso kann es andersherum sein.

Noch zwei Beispiele zum Schluss: Googelt man "Melania Trump", schlägt die Suchmaschine als nächstes den Begriff "Alter" vor. Bei Marine Le Pen, der Gegnerin Emmanuel Macrons in der bevorstehenden Stichwahl in Frankreich, folgt das Wort "Programm". Und weiß eigentlich jemand, ob sie einen Mann hat? Nein? Nun ziehe jeder daraus seine Schlüsse.