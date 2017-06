Das Mitglied im US-Repräsentantenhaus, Roger Williams, R-Texas, wird nach der Schießere in einem Rettungswagen abtransportiert. Foto: Kevin S. Vineys (dpa)

Bei Schüssen auf Politiker an einem Baseball-Spielfeld nahe der Hauptstadt Washington sind mindestens fünf Menschen verletzt worden, darunter der republikanische Abgeordnete Steve Scalise. Er ist „Majority whip“ im Abgeordnetenhaus und damit die Nummer drei der republikanischen Partei.

Scalise (51) wurde in die linke Hüfte getroffen, nach Angaben seines Büros war er in stabilem Zustand. Er wurde sofort operiert.

Steve Scalise ist «Majority whip» bei den Republikanern. Foto: Albin Lohr-Jones (dpa)

Die Polizei berichtete auf Twitter, der Schütze sei festgenommen worden. Bisher haben die Ermittler keine Erkenntnisse über einen terroristischen Hintergrund oder ein gezieltes Attentat. „Es ist zu früh, sich auf die eine oder andere Seite festzulegen“, sagte der ermittelnde FBI-Beamte Tim Slater.

Unterdessen berichtete die „Washington Post“, dass es sich bei dem Schützen um einen 66 Jahre alten US-Amerikaner aus dem Staat Illinois handeln soll. Die Behörden bestätigten diese Angaben zunächst nicht.

Anspannung in Alexandria nach den Schüssen auf mehrere US-Politiker. Foto: Cliff Owen (dpa)

Medienberichten zufolge waren zwei der Angeschossenen in kritischem Zustand. Unter den Verletzten seien auch ein Mitarbeiter Scalises und zwei Polizisten, hieß es in Medienberichten. Auch der Schütze selbst sei angeschossen worden. Er sei mit einem Gewehr und einer Pistole bewaffnet gewesen.

Der Zwischenfall geschieht in den USA vor dem Hintergrund eines politischen Klimas, das seit dem Wahlkampf 2016 und dem Amtsantritt Präsident Donald Trumps bereits äußerst angespannt ist. Die Gräben zwischen politischen Gegnern und Parteien sind tief wie selten.

Blick auf das Baseball-Spielfeld nahe der Hauptstadt Washington wo bei Schüssen auf Politiker mindestens fünf Menschen verletzt wurden. Foto: Alex Brandon (dpa)

Republikanische Kongressabgeordnete hatten auf dem Eugene Simpson Spielfeld in Alexandrias Vorort Del Ray (Bundesstaat Virginia) für ein Benefizspiel zwischen Republikanern und Demokraten trainiert, das für Donnerstag angesetzt war. Dieses Spiel hat eine mehr als 100-jährige Tradition.

Wegen der hohen Position Scalises in der Parteiführung wurde er neben Leibwächtern auch von der Capitol Police zu dem Sportplatz begleitet.

Weiträumig abgesperrt: Polizisten sichern den Ort der Schießerei, bei der unter anderen der republikanische US-Abgeordnete Scalise verletzt wurde. Foto: Cliff Owen (dpa)

Der Senator Rand Paul sagte TV-Sendern, die Polizei habe in Virginia möglicherweise ein Massaker verhindert. Nur ihr sei es zu verdanken, dass der Sportplatz nicht in ein Schlachtfeld verwandelt wurde. Die Polizisten hätten sofort das Feuer auf den Schützen erwidert, sagte Paul. Damit hätten sie Schlimmeres verhindert. Er habe 50 bis 60 Schüsse gehört. Der Abgeordnete Joe Barton sagte vor Ort zu MSNBC, die Polizisten und Scalises Leibwächter seien Helden.

Michael Brown von der Polizei Alexandria sagte am Mittwoch, um 07.09 Uhr Ortszeit seien erste Berichte über Schüsse an dem Sportplatz in Alexandria eingegangen. Drei Minuten später sei die Polizei vor Ort gewesen und habe die Capitol Police unterstützt.

Vertreter der Polizei wollten in einer ersten Reaktion vor Medien keine Angaben zum Tathergang oder zum Täter machen. Der Mann sei in Gewahrsam, die Lage unter Kontrolle.

Der Senator Jeff Flake sagte vor Ort, Scalise habe sich selbst vom Spielfeld geschleppt. Die Sender MSNBC und CNN berichteten, ein Mann in Sportkleidung habe zunächst mit den Politikern auf dem Spielfeld gesprochen und dann das Feuer eröffnet.

Der Abgeordnete Mo Brooks aus Alabama sagte dem Sender CNN, ein Mann mit einem Gewehr habe das Feuer eröffnet. Der Täter habe es offensichtlich auf Politiker abgesehen gehabt.

US-Präsident Donald Trump teilte mit, er sei tief betroffen von dem Geschehen und verfolge es ständig. Er sagte eine für den Nachmittag geplante Rede ab. Trump wurde am Mittwoch 71 Jahre alt.

Das US-Abgeordnetenhaus setzte alle für Mittwoch geplanten Abstimmungen aus.

Die demokratische Politikerin Gabrielle Giffords, die 2011 als Abgeordnete bei einem Attentat schwer verwundet wurde, reagierte unmittelbar auf die Schüsse von Virginia. Sie schrieb auf Twitter, sie fühle mit ihren früheren Kollegen, deren Familien und Mitarbeitern sowie der Capitol Police. Im Dienste der Öffentlichkeit stehend seien sie Helden, „heute und jeden Tag“. Giffords wurde im Januar 2011 in den Kopf geschossen. Sechs Menschen starben damals. (dpa)