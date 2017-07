Die Finanzexperten der Landeskirchen und der Bistümer sollten sich auch einmal Gedanken um die Kirchensteuer machen. (dpa)

Weniger Austritte, dafür mehr Eintritte und Taufen: Haben die beiden großen Kirchen nun die Trendwende erreicht? Die Zahlen, die die katholische Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) jetzt veröffentlicht haben, stimmen jedenfalls hoffnungsvoll.

Was auch damit zusammenhängen dürfte, dass das vergangene Jahr aus Sicht beider großer Kirchen ohnehin extrem positiv verlaufen ist: Es gab keinen neuen Missbrauchsskandal, auch keinen prunksüchtigen Bischof und erst recht kein Störfeuer aus dem Vatikan. Dafür konnten die Kirchen in der Flüchtlingskrise einmal so richtig zeigen, wofür es gut ist, dass es in Deutschland mehr als 50 Millionen Menschen gibt, die sich die Nächstenliebe auf die Fahnen geschrieben haben.

Ohne das Engagement unzähliger Kirchengemeinden, ohne das Engagement von Caritas und Diakonie, hätte Deutschland die Ausnahmesituation der letzten Jahre wohl kaum so gut bewältigen können. Die Kirchen sind durch ihre Hilfe in der Flüchtlingskrise wieder in das Blickfeld der Öffentlichkeit geraten, und zwar als eine Institution, die da ist, wenn sich ansonsten keiner kümmert.

Was sich im Übrigen auch an anderer Stelle niederschlägt: Überall in Deutschland kommen derzeit Menschen aus dem Iran und aus Afghanistan in die Kirchengemeinden, um an einem Glaubenskurs teilzunehmen und sich taufen zu lassen. Dass es in den Kirchen im letzten Jahr flächendeckend mehr Erwachsenentaufen gab, dürfte auch mit diesem Phänomen zusammenhängen.

Kirchen können sich nicht auf Leisungen ausruhen

Doch die Kirchen haben in den letzten Jahren eben auch begriffen, dass es nicht mehr ausreicht abzuwarten, bis irgendwer mit einem Kind im Arm im Büro des Pfarrers steht. In vielen Gemeinden, Dekanaten und Kirchenkreisen gibt es mittlerweile eine gewandelte Mentalität: Tauffeste für Familien, die sich selbst die oft aufwendig gefeierte Taufe finanziell nicht leisten können, gehören mittlerweile zu den Standardangeboten.

Gleiches gilt für den Elternabend mit dem Pfarrer, der in der kirchlich betriebenen Kindertagesstätte über die Möglichkeit einer Taufe berichtet. Vor zehn Jahren noch war so etwas eher „pfui“: Wer Mission, also Mitgliederwerbung, betrieb, galt schnell als christlicher Fundamentalist.

Wiewohl es schon in der Bibel heißt, dass Jesus seine Jünger aufforderte, hinauszugehen und alle Völker zu taufen. Ausruhen freilich auf ihren Leistungen können sich die Kirchen nun aber auch nicht, denn noch sterben mehr Menschen, als neu in die Kirchen eintreten. Und der Altersdurchschnitt der Kirchenmitglieder wächst darüber hinaus weiter.

Sie müssen sich zusammenreißen

Einen besseren Zugang zu finden zu all jenen Menschen, die heute zwischen 20 und 40 Jahren alt sind, fällt den Kirchen freilich immer noch schwer. Sicher, die Kirchentage zeigen, wie Großevents auch jüngere Menschen begeistern können. Und dennoch wird man neue Wege finden müssen, wie Gemeinden auf junge Leute zugehen können.

Ein gelungenes Beispiel dafür ist das „Konficamp“, an dem auch Jugendliche aus Bremen und Oldenburg in der Lutherstadt Wittenberg teilgenommen haben. Die Erinnerungen an die Zeit im Zeltlager werden bei den Jugendlichen bleiben. Und natürlich: Wenn die Kirchen wollen, dass sich dieser positive Trend in den nächsten Jahren fortsetzt, müssen sie sich auch weiterhin zusammenreißen: Die Äußerungen, die der katholische Kardinal Gerhard Ludwig Müller derzeit zum Regensburger Missbrauchsskandal von sich gibt, zeugen jedenfalls nicht davon, dass auch der letzte katholische Priester den Hintergrund des geringeren Mitgliederschwundes schon verstanden hat.

"Ethik des Genug"

Schließlich aber sollten sich die Finanzexperten der Landeskirchen und der Bistümer auch einmal Gedanken um die Kirchensteuer machen. So lange nämlich auf Kirchentagen und Synoden eine „Ethik des Genug“ gepredigt wird, und so lange ein unbegrenztes finanzielles Wachstum in kirchlichen Veröffentlichungen geradezu als „vom Teufel“ dargestellt wird, so lange wäre es auch eine gute Idee, in Zeiten sprudelnder Kirchensteuereinnahmen einmal über eine vorübergehende Senkung des Steuersatzes nachzudenken.

Schließlich freuen sich auch Kirchenmitglieder darüber, am Ende eines Monats etwas mehr Bargeld auf dem Konto zu haben – und spenden das dann vielleicht sogar noch sehr viel lieber für ein Projekt ihrer Gemeinde um die Ecke.