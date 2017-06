Richard Ferrand ist derzeit Wohnungs- und Städtebauminister in Frankreich. (dpa)

Staatspräsident Emmanuel Macron habe Ferrand nach der gewonnenen Parlamentswahl gebeten, sich um den Fraktionsvorsitz seiner Partei La République en Marche zu bewerben. Das berichteten der Radionachrichtensender Franceinfo und mehrere andere französische Medien am Montagabend übereinstimmend.

Die Präsidentenpartei hatte sich bei der Endrunde der Wahl am Sonntag eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung gesichert. Nach Medienenthüllungen hatte sich der frühere Sozialist Ferrand mehrfach für ein früheres Immobiliengeschäft in seiner bretonischen Heimatregion rechtfertigen müssen und Vorwürfe eines Interessenkonflikts zurückgewiesen.

Die Staatsanwaltschaft in Brest nahm aber Vorermittlungen auf. Er baute die noch junge Partei von Macron maßgeblich auf und gilt deshalb als ein enger Vertrauter des sozialliberalen Staatschefs. (dpa)