Eine Mehrheit der Angestellten der Deutschen Bahn möchte im Fall einer Gehaltserhöhung statt mehr Geld lieber mehr Urlaub haben. (dpa)

Vor einigen Tagen hat eine Mehrheit der Angestellten der Deutschen Bahn eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen: Die vor die Wahl gestellten Mitarbeiter des Staatskonzerns wollen im Fall einer Gehaltserhöhung statt mehr Geld lieber mehr Urlaub haben. Für sechs Tage mehr Freizeit im Jahr votieren immerhin 56 Prozent der Befragten, lediglich 41 Prozent wünschen sich die Gratifikation hingegen in Form von mehr Lohn.

Das Interesse der Zusatzfreizeitanhänger gilt folglich nicht der Mehrung des Mammons, der laut Volksmund ohnedies schnöde ist, sondern all den unerhörten Möglichkeiten, die ein Zuwachs an frei verfügbarer Zeit birgt: Ausspannen, Gelegenheit zur Pflege von Steckenpferden, Selbstverwirklichung jenseits des Büros beziehungsweise der Gleise, die Bewerkstelligung von Qualitätszeit mit der Familie.

Statt sich wie viele Arbeitnehmer zwischen einem aufreibenden Job, den Lieben daheim und sonstigen Obliegenheiten zu zerreißen, haben sie die Gelegenheit, dasjenige neu auszuloten, was der dem Englischen hörige Volksmund gemeinhin Work-Life-Balance nennt.

Ist Zeit also das neue Geld? Bemessen sich als bereichernd empfundene Incentives nimmer in Euro und Cent, sondern in Stunden und Minuten? Das zumindest legt das neue Tarifmodell der Bahn nah. Bis es Schule macht, dürfte zwar noch einige Zeit ins Land gehen.

Und doch richtet die besagte Entwicklung den Blick auf eine sich rasant wandelnde Gesellschaft, in der mittlerweile ein derart hoher Fachkräftemangel herrscht, dass Belegschaften ein vormals nachgerade undenkbares Mitspracherecht bei der Honorierungsart von Tätigkeiten zuwächst.

Solche neu bezogenen und genutzten Machtpositionen von zusehends auf Freizeit setzenden Mitarbeitern zeitigen freilich die Notwendigkeit, neue Stellen zu schaffen und neue Ressourcen aufzutun. Das behagt vielen Unternehmen naturgemäß nicht – und wird auch die Deutsche Bahn bei der Umsetzung dieses denkwürdigen Tarifabschlusses vor beträchtliche Probleme stellen.

Und doch: Arbeitszeitmodelle, die Eltern ausgewogener als bislang zwischen Job und Kindererziehung changieren lassen, Singles zwischen Job und Hobby, sind nachweislich ebenso massiv auf dem Vormarsch wie Home-Office-Tage in bestimmten Branchen (laut einer aktuellen Studie dürfen drei Viertel der Beschäftigten in der Digitalwirtschaft von Zuhause aus arbeiten) und der Wunsch nach einem Sabbatical.

Wer sich zu sehr beruflicher Leistungsorientierung hingibt, kommt darin um

Weil neben dem Fachkräftemangel und den digitalen Transformationsprozessen ein allgemeiner Wertewandel zu verzeichnen ist, wenn es um den Status der Arbeit geht, ist hierzulande vieles in Bewegung geraten – und sind viele in Bewegung geraten.

Das zeigte sich zuletzt besonders eindrucksvoll im Frühjahr bei der zweiten Auflage der New Work Experience in Hamburg. Der Kongress, den die Karriereplattform Xing als Markt der Beschäftigungsmöglichkeiten inszenierte, brachte als vorläufiges Fazit diese Erkenntnis hervor: Die Zukunft der Arbeit mag aufregend (und vielseitig) sein. Noch aufregender und vielseitiger indes ist der Möglichkeitshorizont ihres Pendants, der Freizeit.

Die Schnittstellen beider Felder vermisst seit Jahren der Schweizer Philosoph (und Bankierssohn) Alain de Botton, der unter anderem mit dem Buch „Freuden und Mühen der Arbeit“ bekannt wurde. Der 47-Jährige, der mit spannenden wie streitbaren Ansichten zu Distinktionsgewinn und Statusangst hervorgetreten ist, vertritt die These, dass dem Beruf in unserer Gesellschaftsform erheblich zu viel Bedeutung beigemessen wird.

Die Stilisierung eines Brotberufs zu einer Bestimmung oder gar Berufung ist de Botton unerträglich; den Begriff Work-Life-Balance verabscheut er als Eingeständnis einer falsch gewichteten Lebensführung. Denn es erscheint ihm als pervers, sein persönliches Glück an einen Arbeitsplatz zu koppeln. Gern beruft sich der Denker in diesem Kontext auf den antiken Philosophen Aristoteles, der daran glaubte, dass sich seelische Zufriedenheit und bezahlte Arbeit gegenseitig ausschließen.

De Botton ist kein wirklichkeitsfremder Eskapist. Seine Thesen sind vielmehr durch den Strukturwandel legitimierte Warnrufe: Wer sich zu sehr beruflicher Leistungsorientierung hingibt, kommt darin um, lautet sein Credo. Wer sein Selbstvertrauen nur aus Statussymbolen speist, wird nicht froh. Monetäre Erfolgsfixierung und erfülltes Leben markieren ein Ausschlussverhältnis. Privilegierte Ansichten? Gewiss. Und doch echot darin eine Utopie, die bereits 56 Prozent der Bahn-Bediensteten teilen.