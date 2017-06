Bremen hat 2016 gerade mal 1,4 Prozent des Gesamthaushalts von 3,8 Milliarden Euro für seine Gerichte und Staatsanwaltschaften ausgegeben. (dpa)

Die Dritte Gewalt ist den Ländern offenbar nicht viel wert. Gemessen an ihren Gesamtbudgets, stecken sie nur winzige Summen in die Justiz. Den Negativrekord hält dabei Bremen. Mit 53,6 Millionen Euro hat der Stadtstadt 2016 nach einer Berechnung des Deutschen Anwaltvereins (DAV) gerade mal 1,4 Prozent des Gesamthaushalts von 3,8 Milliarden Euro für seine Gerichte und Staatsanwaltschaften ausgegeben. Damit liegt Bremen im DAV-Ländervergleich weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Spitzenreiter sind dort mit jeweils 4,7 Prozent Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Niedersachsen liegt mit 3,5 Prozent im Mittelfeld.

„Die Justiz wird weit unter Wert geschlagen“, beklagt DAV-Präsident Ulrich Schellenberg im Gespräch mit dem WESER-­KURIER. „Das gilt leider in besonderem Maß für Bremen.“ Aber auch die anderen Länder könnten deutlich mehr tun. „Die Zahlen zeugen von einer viel zu geringen Wertschätzung der Landesregierungen für die Justiz.“ Der Anwalt und Notar forderte die Justizminister und -senatoren auf, sich bei ihren Finanzkollegen stärker für ihre Interessen einzusetzen.

„Für andere Bereiche ist schließlich genug Geld da.“ Die Dritte Gewalt sei dagegen „auf alarmierende Art unterfinanziert“. Schellenberg warnte, dass der seit Jahrzehnten währende Sparkurs längst an der Substanz der Gerichte und Ermittlungsbehörden zehre. „Die Bürger müssen viel zu lange auf Urteile warten.“ Durch stockende Strafverfahren werde zudem die Innere Sicherheit gefährdet.

208 unerledigte Verfahren

Diese Bestandsaufnahme bestätigt den Alarmruf von Bremens Landgerichtspräsidentin Karin Goldmann. Die Richterin hatte Ende Mai auf die mit 208 hohe Zahl der unerledigten Verfahren verwiesen. Die steigende Zahl der vorrangigen Haftsachen blockiere andere Prozesse, in denen es sich durchaus auch um schwere Straftaten wie Sexualdelikte oder Raubüberfälle handele. Die Justizbehörde erwiderte, dass man inzwischen neue Stellen geschaffen habe. Danach sind im laufenden Monat 281 Staatsanwälte und Richter in Bremen tätig. Ende 2016 betrug deren Zahl noch 266.

Beim Senator für Justiz und Verfassung zeigte man sich über Bremens letzten Platz sehr verärgert. Sprecher Sebastian Schulenberg zweifelte die DAV-Statistik stark an. Man wisse nicht, auf welcher Grundlage die Daten erhoben worden seien. „Nach derzeitigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass die für Bremen ermittelte Zahl unzutreffend ist.“ Hintergrund sei, dass die Senatorin für Finanzen hinsichtlich der Freien Hansestadt Bremen grundsätzlich nur Daten zum Stadtstaat herausgebe.

„In der Folge bezieht sich ein Vergleich unter Nennung dieser Zahlen auf das Gesamtbudget des Landes und der Städte Bremen und Bremerhaven und ist somit nicht mit den Daten der Flächenländer vergleichbar.“ DAV-Präsident Schellenberg erklärte dagegen, dass man alle Zahlen, auch die aus Bremen, intensiv geprüft habe. In den Vergleich seien nur die Justizbereiche, die auch die Bürger unmittelbar beträfen, eingeflossen. Die Kosten beispielsweise für den Strafvollzug habe man komplett herausgerechnet.

Kritik wird zurückgewiesen

Auch Niedersachsens Ressortchefin Antje Niewisch-Lennartz (Grüne) wies die Kritik der Anwaltslobby – zumindest offiziell – zurück. „Unsere Justiz in Niedersachsen ist personell gut aufgestellt. Sie erledigt Verfahren schnell und zuverlässig“, sagte die Ressortchefin dem WESER-KURIER. Die rot-grüne Landesregierung habe auf besondere Belastungssituationen und Herausforderungen zügig durch die Schaffung neuer Stellen reagiert, beispielsweise zur Bewältigung der Mehrbelastung infolge des VW-Abgaskomplexes und für Asylverfahren von Schutzsuchenden. Seit 2014 seien 236 neue Richter und Staatsanwälte eingestellt worden. 2016 beschäftigte das Land 2040 Richter sowie rund 700 Staats- und Amtsanwälte. Laut Deutschem Richterbund fehlten in Niedersachsen damit aber 160 Richter und 90 Staatsanwälte.

Auch hier steuere man gegen, erklärte die Ministerin. Im Doppelhaushalt 2017/18 seien dienstübergreifend 268,5 zusätzliche Stellen bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften geschaffen worden. Dazu zählen jedoch auch Justizangestellte oder Wachtmeister. Niewisch-Lennartz kündigte weitere Anstrengungen für eine bessere Personalausstattung an. Dabei ist man im Ministerium allerdings nicht ganz unglücklich über die Mahnungen des DAV. Diese stärkten die Position des Justizressorts gegenüber Finanzminister doch erheblich, hieß es in Hannover. „Jetzt kann er nicht mehr so einfach Nein sagen.“