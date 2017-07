2016 ging die Zahl der Einbrüche in Bremen leicht zurück. Die Tendenz setzt sich bislang auch in diesem Jahr fort. (dpa)

Seit Ende Oktober 2016 veröffentlicht die Polizei auf ihrer Internetseite ein Einbruchsradar – eine interaktive Karte, auf der Bürger sich darüber informieren können, wo und wie häufig in Bremen eingebrochen wird. 75.000 Aufrufe dieser Seite stünden bis Juni zu Buche, vermeldete die Polizei am Dienstag. Hinzu kommen durchschnittlich rund 12.000 Personen, die mit wöchentlichen Posts zum Radar über Facebook erreicht würden. Zahlen, mit denen die Polizei aus mehreren Gründen zufrieden ist. Gleichwohl schickt sie das Einbruchsradar jetzt in die Sommerpause.

„Unser Radar ist kein Allheilmittel gegen Einbrüche, sondern ein Baustein in der Präventionsarbeit“, betont Polizeisprecher Nils Matthiesen, wohl wissend, dass dessen Einführung im Herbst auch auf Kritik gestoßen war. Als „reine Wohlfühlmaßnahme von Rot-Grün“ und „Augenwischerei“ bezeichneten seinerzeit Bürger in Wut und die Linken das Einbruchsradar.

„Das Radar stieß auf ein großes Interesse und hat viele Bürger dazu gebracht, sich intensiver mit dem Thema Sicherheit in ihrem Viertel zu beschäftigen“, bilanziert dagegen Matthiesen nach gut halbjähriger Probezeit des Präventionsprojekts. Damit erfülle es den von der Polizei Bremen gewünschten Zweck. „Es geht ja insbesondere darum, die Bremerinnen und Bremer für das Thema Einbruch zu sensibilisieren“, erläutert der Polizeisprecher und erinnert an Kernthemen polizeilicher Präventionsarbeit wie eine aufmerksame Nachbarschaft, die Verbesserung der Tür- und Fenstersicherungen sowie das Wählen des Notrufs 110, wenn Bürger etwas Verdächtiges beobachten.

Einbrüche gehen leicht zurück

2016 ging die Zahl der Einbrüche in Bremen leicht zurück. Eine Tendenz, die sich laut Polizei bislang auch in diesem Jahr fortsetzt. Ob es aber das Radar war, das zu mehr Hinweisen aus der Bevölkerung geführt oder gar Einbrüche verhindert hat, könne nicht gesagt werden, erklärt Matthiesen. Dies wäre methodisch unzulässig und rein spekulativ. Zumindest aber zeugten die hohen Zugriffszahlen auf der Homepage als auch auf der Facebook-Seite der Polizei sowie die dort verfassten Kommentare davon, dass sich Bremerinnen und Bremer mit dem Radar und somit mit dem Themenfeld Einbruch beschäftigten.

Erfreuliche Nebenwirkung dabei aus Sicht der Polizei: Immer mittwochs, wenn das Radar auf Facebook gepostet wird, steige sofort auch der Verkehr auf der Homepage. Was den Besucher automatisch auch zu den dort hinterlegten Infos und Präventionstipps zu anderen Themenbereichen führe.

Gerade angesichts dieser positiven Bilanz kommt die ebenfalls am Dienstag verkündete Sommerpause für das Einbruchsradar dann doch überraschend. Mutmaßungen, dies könnte etwas mit Arbeitsaufwand oder Kosten zu tun haben, weist Nils Matthiesen zurück. Sowohl der technische als auch der personelle Aufwand sei überschaubar. Für das Jahr 2017 seien technische Kosten in Höhe von knapp 2000 Euro entstanden, wobei die Software aber auch für andere Bereiche genutzt werde. „Der Personalaufwand liegt zwischen zehn und maximal 15 Stunden pro Monat Arbeitszeit.“

Spätestens ab November wieder aktiv

Die Sommerpause für das Radar habe andere Gründe. „In den letzten Monaten ließ das Interesse etwas nach, die Reichweite ging von über 1200 Aufrufen täglich auf zuletzt nur wenige Hundert zurück“, berichtet Matthiesen. Um Abnutzungserscheinungen und Gewöhnungseffekte zu minimieren, werde das Einbruchsradar deshalb jetzt in die Pause geschickt und erst ab Oktober oder November wieder aktiviert. Ohnehin sei das Radar von Beginn an für den Einsatz in der sogenannten dunklen Jahreszeit vorgesehen gewesen, da in diesem Zeitraum die Fallzahlen üblicherweise steigen. „Wir werden das dann wieder pushen – auch, um so neue interessierte Bürgerinnen und Bürger zu erreichen.“

Nach wie vor keine neuen Erkenntnisse liegen der Bremer Polizei zu einer weiteren Maßnahme in Sachen Einbruchsprävention vor, dem sogenannten Predictive Policing. Hierbei werden mit einer Software Daten zu Einbrüchen aufbereitet, um mittels statistischer Analysen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf künftige Tatorte schließen zu können.

In anderen Bundesländern laufen hierzu Versuchsprojekte, aber die Bremer Innendeputation hatte die Anschaffung einer solchen Software im November 2016 mehrheitlich abgelehnt. Man verfolge die laufenden Projekte, um zu gegebener Zeit über den Einsatz eines entsprechenden Analyseinstrumentes zu entscheiden, hieß es am Dienstag seitens der Bremer Polizei.