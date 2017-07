Ein Schülerboom ist in gut acht Jahren zu erwarten, deswegen darf der Bund die Länder nicht alleine lassen. (dpa)

Gut eine Million mehr Schüler als gedacht – und das schon in acht Jahren. Was die Bertelsmann-Stiftung vorhersagt, könnte so eine gute Nachricht sein. Für die Gesellschaft, die um ihren brüchig gewordenen Generationenvertrag zwischen Jung und Alt bangt. Für die Wirtschaft, die über den Mangel an Fachkräften klagt. Und doch dürfte sich niemand über die Prognose freuen, denn eine Million zusätzlicher Schüler bedeutet auch: mehr Lehrer, mehr Klassenräume, mehr Schulen. Kurzum: Mehr Geld, das in Bildung fließen muss. Und an alledem mangelt es den Ländern ja schon jetzt, auch ohne den Schülerboom.

Deswegen darf der Bund die Länder mit dieser Aufgabe nicht alleine lassen. Noch verbietet das Grundgesetz dem Bund, sich in die Schulpolitik einzumischen. Es ist deshalb an der Zeit, das veraltete Kooperationsverbot weiter aufzuweichen. Hier geht es nicht darum, die Länder zu bevormunden oder sich vom Föderalismus zu verabschieden. Es geht darum, eine Chance zu nutzen, von der alle profitieren würden. Das Geld ist da, der Bund rechnet mit Milliardenüberschüssen. Was es braucht ist Mut, mit angestaubten Dogmen zu brechen.