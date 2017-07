Symbolbild mit dem Facebook-Zeichen für "gefällt mir". Gastautor Stefan Marschall sagt, dass das Social Web weitere Spielräume für Lügen entfalte. (dpa)

Pinocchio, die zum Leben erweckte Holzmarionette aus Carlo Collodis Roman, ist vielleicht der berühmteste Lügner in der Literaturgeschichte. Er schwindelt, was das Zeug hält. Schaut man sich heutzutage in der Politik um, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dort würden sich die Pinocchios breitmachen. Lügen hat zwar immer schon zur Politik gehört. Aber neuerdings erfährt die politische Lüge wieder Konjunktur. Das sieht man an Begriffen wie „alternative Fakten“, „Fake News“, „postfaktisch“, „Brexit-Lügen“.

Ob heute mehr als früher die Unwahrheit gesagt wird, ist nur schwer zu überprüfen. Aber die Möglichkeiten für Lügner sind vielfältiger geworden und ihre Bestrafung schwieriger. Falsche Nach­richten lassen sich ganz schnell und un­geprüft durch die sozialen Netze jagen. Auch wenn die Unwahrheiten später wieder eingefangen werden können: Bis dahin haben sie bereits ihre schädliche Wirkung entfaltet.

Die klassischen Medien können ihrer Aufgabe als Fakten-Checker kaum noch nachkommen. Und selbst wenn sie es tun: Ein beachtlicher Teil der Bevölkerung unterstellt den alten Medien, selbst Teil des etablierten Systems zu sein (Stichwort „Lügenpresse“). Im Social Web wiederum entstehen Filterblasen und Echokammern, in denen man unter sich bleiben und Gleichgesinnte treffen kann. Eine zweite Meinung erreicht diese Räume und ihre User kaum noch; die eigene Position wird nicht mehr hinterfragt.

Das Social Web entfaltet noch weitere Spielräume für Lügen. So sind es nicht mehr identifizierbare Personen, die Lügen generieren. Schon immer konnten sich Lügner im Internet hinter nichtssagenden Usernames verstecken. Hinzu treten neuerdings Phänomene wie Social Bots, also Software, die automatisch Kommunikation erzeugt und in die Netze einspeist, mit dem Ziel zu manipulieren. Wie kann solches Lügen noch geahndet werden?

Wenn die Romanfigur Pinocchio lügt, dann beginnt seine Holznase ganz plötzlich zu wachsen – die Lüge und der Lügner werden sofort erkennbar. Das Problem des neuen Lügens liegt darin, dass es mitunter niemanden gibt, den man bei der Nase packen, also zur Rechenschaft ziehen kann.

Beginnt damit ein Zeitalter der Lügenherrschaft? Nicht zwangsläufig. Es gibt Hoffnung. Die Lösung liegt bei den Bürgerinnen und Bürgern. Die aktuelle Debatte sollte diese sensibilisieren. Bestenfalls führt sie zu gesundem Misstrauen gegenüber den vielen und schnell verbreiteten Nachrichten. Lassen sich die Bürger weniger belügen, vergeht den Pinocchios vermutlich die Lust am Schwindeln. Und am Ende der Geschichte lernt Pinocchio den Wert der Wahrhaftigkeit zu schätzen.

Unser Gastautor ist Professor für Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Seine Forschungsschwerpunkte sind politische Kommunikation und das politische System Deutschlands.