Bringt ihn die Affäre über seine angebliche Einflussnahme auf das Justizministerium und laufende Ermittlungen des FBI den zu Fall? (Reuters)

Gleich zwei Mal musste der Präsident seinen Justizminister Jeff Sessions nach einem Routine-Briefing aus dem Oval Office hinaus komplimentieren. Vizepräsident Mike Pence verschwand gleich nach dem ersten Signal Donald Trumps, der ein paar Minuten mit FBI-Chef James Comey alleine sein wollte. Das Thema des Vier-Augen-Gesprächs mit dem Chef der Ermittlungen in der Russland-Affäre: Trumps am Tag zuvor gefeuerter Nationaler Sicherheitsberater ­Michael Flynn.

Der FBI-Direktor hielt Einzelheiten der denkwürdigen Begegnung am 15. Februar dieses Jahres in einem Erinnerungsprotokoll fest. Guter Brauch unter Mitarbeitern der Bundespolizei, die routinemäßig solche Memos zu Papier bringen und in Gerichtsverfahren immer wieder als Beweismittel herangezogen werden.

"Ich hoffe, sie können das beenden."

Comey fertigte dem Vernehmen nach Dutzende solcher Memoranden an, die er mit hohen Mitarbeitern beim FBI und Vertrauten teilte. Der Inhalt eines dieser Protokolle landete nun bei der „New York Times“, deren Bericht die tektonischen Platten der politischen Welt in Washington knirschen ließ. Wenn stimmt, was Comey aufgeschrieben hat – was das Weiße Haus nachdrücklich bestreitet – erhärtete sich der Vorwurf der Behinderung der Justiz.

Laut Memo forderte Trump den FBI-Direktor auf, die Ermittlungen gegen den wegen seiner Kontakte zu Russland unhaltbar gewordenen Nationalen Sicherheitsberater einzustellen. „Er ist ein guter Mann“, stellte sich Trump vor Flynn. „Ich hoffe, sie können das beenden.“Wie nach dem privaten Abendessen mit dem Präsidenten am 27. Januar weigerte sich Comey Zusagen zu machen.

Trump-Gegner haben den Stern des US-Präsidenten auf dem Walk of Fame in Hollywood mit Plakaten verdeckt. So äußern sie ihren Unmut über die Entlassung von FBI-Chef Comey. (Reuters)

Damals hatte sich der Präsident nach eigenem Zeugnis bei dem FBI-Direktor erkundigt, ob gegen ihn selber ermittelt werde. Statt sich auf eine persönliche Loyalität auf Trump festlegen zu lassen, behauptete der FBI-Direktor seine Unbestechlichkeit gegenüber dem Gesetz. Die jüngste Enthüllung steht am Ende einer Kette von Entwicklungen, die das Weiße Haus wenige Tage vor der ersten Auslandsreise des Präsidenten in den Mittleren Osten, zur Nato, zum G 7-Treffen und in den Vatikan ins Chaos gestürzt hat.

18 weitere Tage im Amt

Es begann mit einer Anhörung im Kongress, bei der die später gefeuerte Übergangs-Justizministerin Sally Yates den staunenden Kongressmitgliedern darlegte, wie sie das Weiße Haus dazu gedrängt hatte, den von Russland erpressbaren Flynn seiner Aufgaben zu entbinden.

Trump beließ ihn trotz der Warnungen vor den Risiken für die Nationale Sicherheit für 18 weitere Tage im Amt.Vergangen Dienstag entließ Trump aus fadenscheinigen Gründen seinen FBI-Direktor, der zuvor um mehr Personal und Geld für eine Ausweitung der Ermittlungen in der Russland-Affäre gebeten hatte. Parallel dazu setzte eine Grand Jury in Virginia Flynn eine Frist, möglicherweise belastende Dokumente auszuhändigen.

In New York ermittelt der Generalstaatsanwalt gegen Trumps ehemaligen Wahlkampfmanager Paul Manafort.Tags drauf gab der Präsident ein Interview, in dem er einräumte, „dieses Russland-Ding mit Trump und Russland“ habe bei seiner Entscheidung, Comey abzulösen eine Rolle gespielt.

Mehr zum Thema Es riecht nach Verrat Dem bestenfalls inkompetenten Treiben dieses Präsidenten sollte eher früher als später ein Ende ... mehr »

Staatsgeheimnisse an Russland verraten?

„Das ist eine erfundene Geschichte“. Via Twitter drohte der Präsident dem FBI-Direktor unverhohlen mit Konsequenzen, falls er Informationen an die Medien durchstecke. Comey hoffe besser, es existierten keine Mitschnitte seiner Gespräche im ­Weißen Haus.

Am Tag nach dem Comey-Rauswurf empfing Trump auf Bitten des russischen Präsidenten Putin dessen Außenminister Sergej Lavrow und den russischen Botschafter in Washington, Sergej Kislyak, im Oval Office. Die US-Medien mussten draußen bleiben. Die von einem russischen Regierungs-Fotografen bereitgestellten Aufnahmen zeigen drei ältere Herren, die sich blendend zu verstehen scheinen.

Seit der exklusiven Meldung der „Washington Post“ von Anfang dieser Woche scheint nun klar warum. Trump gab den Russen Staatsgeheimnisse weiter, die amerikanische Sicherheitsdienste mit strikten Auflagen aus Israel erhalten hatten. Statt seine Mitarbeiter zu decken, die den Bericht als falsch zurückwiesen, behauptete Trump in morgendlichen Tweets, er habe ein „absolutes Recht“ für dieses Vorgehen gehabt.

Kongress verlangt Einblick

Und jetzt das brisante Comey-Memo, das bei bisher um Zurückhaltung bemühten Republikanern im Kongress das Fass endgültig zum Überlaufen brachte. Der Vorsitzende des Ethik-Komitees im Repräsentantenhaus, Jason Chaffetz, forderte beim FBI sämtliche Comey-Memoranden an. Der Kongress verlangt auch Einblick in die angeblichen Mitschnitte Trumps im Weißen Haus.

Im Senat wollen mehrere Republikaner, darunter Susan Collins und Lindsay Graham, den gefeuerten FBI-Chef in öffentlicher Anhörung befragen. Sogar die Berufung eines Sonderermittlers wird nicht mehr ausgeschlossen. Speaker Paul Ryan äußerte sich verhaltener. „Bevor ich Rückschlüsse ziehe, möchte ich erst alle Fakten kennen.“

Bizarrerweise bot dafür der russische Präsident Putin höchstpersönlich seine Hilfe an. Falls die US-Regierung darum bitte, sei er bereit, ein Protokoll des Treffens im Weißen Haus bereitzustellen (nebenstehender Bericht). „Das ist absurd“, meint Adam B. Schiff, der führende Demokrat im Geheimdienste-Kontrollausschuss. Und David Axelrod, der früher Barack Obama im Weißen Haus zur Seite stand, verglich das Angebot „mit dem eines Bankräubers, der jemanden entlasten will, der am Steuer des Fluchtfahrzeugs saß“.

Der Berater von vier früheren US-Präsidenten, David Gergen, macht eine brandgefährliche Situation für Trump aus. „Wir bewegen uns auf Amtsenthebungs-Territorium“, wittert der Politveteran. Dafür gelten andere Regeln als für ein Strafverfahren, das ohnehin erst nach einem Impeachment (Anklage wegen Amtsvergehen) des Präsidenten angestrebt werden kann.

Wichtigste Beweismittel

Experten sehen in der Andeutung Trumps, es könnten Mitschnitte vorliegen, neben den Memoranden und Aussagen von Mitarbeitern des Weißen Hauses wichtigste Beweismittel. Die Nervosität dort ist mit Händen zu greifen. Reporter berichten, wie Trump sein Presse- und Beraterteam zusammenstaucht und Offizielle sich hinter verschlossenen Türen anschreien.

Nicht wenige fragen sich, was passiert, wenn der Präsident an diesem Freitag für neun Tage das Land verlässt. Eine willkommene Ablenkung, die vorübergehend Ruhe einkehren lässt – oder droht der totale Kontrollverlust über eine Situation, die das Weiße Haus schon jetzt nicht mehr im Griff hat? Impeachments dauern lange. Die Ermittlungen auch. Weil das so ist, wirft die Kongresswahl 2018 bereits einen scharfen Schatten.

Die Demokraten bauen die größten Hoffnungen auf einen Wiedergewinn des Repräsentantenhauses. Die Anti-Trump-Stimmung müsste sich dafür in echten Stimmen materialisieren. Wenn die Republikaner Trump zuvor eher als Ballast sehen denn als Lokomotive, hat er ein Problem. Schon jetzt verlieren viele die Angst vor seiner Gewalt, auch vor der seiner Twitter-Attacken.

Mitleid wird laut

Ihr Hemd des Berufspolitikers ist ihnen näher als der Hermelin des Präsidenten. Als „Festung“ wird Trump beschrieben, als manisch Ich-fixiert, als Mann, dem nur seine Familie etwas gelte. Von Beginn an wurde gefragt, ob man Trump überhaupt „verkaufen“ könne, wer ein guter Sprecher eines solchen Präsidenten sei. Für Sean Spicer, den Vielgescholtenen, wird im Pressekorps mittlerweile Mitleid laut.

Blass ist er geworden, freudlos, gedeckelt, einsilbig. Seine Ablösung steht offen im Raum, aber nicht seine allein. Trump sei stocksauer auf die meisten seiner Berater, schreibt die „New York Times“. Selbst Stabschef Reince Priebus und Chefstratege Steve Bannon seien gefährdet, will auch CNN wissen, gehe es doch für Trump so nicht mehr weiter.