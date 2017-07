Es ist das befürchtete Ja-aber-Urteil geworden, schon die ersten Reaktionen auf den mit Spannung erwarteten Spruch der Karlsruher Richter lassen das erkennen. Während zum Beispiel Arbeitsministerin Andrea Nahles nun das Tarifeinheitsgesetz als „im Kern verfassungskonform“ ansieht, sprechen Spartengewerkschaften von einem „Teilerfolg“, schließlich sei in einigen wesentlichen Punkten das umstrittene Gesetz vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden.

Das Bundesverfassungsgericht hat das Tarifeinheitsgesetz am Dienstag gebilligt. (dpa)

Doch schon diese beiden Reaktionen zeigen, dass jetzt der Kampf um die Deutungshoheit über den Urteilsspruch begonnen hat. Jeder, und das ist das Besorgniserregende, kann aus der Begründung des 1. Senats herauslesen, was ihm passt. Der erhoffte Rechtsfrieden ist leider nicht hergestellt worden. Wie schwierig die Entscheidung für die acht Richter war, belegt allein schon die Tatsache, dass zwei von ihnen das Urteil nicht mittragen wollten – sie halten das Gesetz für zu scharf.

Keiner kann sich als Sieger fühlen

Dass Kläger wie Beklagte irgendwie beide recht bekommen haben, sich aber auch keiner als Sieger fühlen kann, ist die Krux dieser höchstrichterlichen Entscheidung. Ja, es ist ein Teilerfolg der elf Gewerkschaften, die gegen das am 3. Juli 2015 in Kraft getretene Tarifeinheitsgesetz Verfassungsbeschwerde eingelegt haben. Das Streikrecht bleibt unangetastet, auch das Koalitionsgrundrecht nach Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz, sprich das Recht, „zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden“, wird nicht geschleift. Dennoch billigen die Karlsruher Richter dem Gesetzgeber zu, Strukturen zu schaffen, „die einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen aller Arbeitnehmer eines Betriebes hervorbringen“.

Gleichzeitig wird der Gesetzgeber ermahnt, die Interessen von Berufsgewerkschaften wie Pilotenvereinigung Cockpit, Fluglotsengewerkschaft GdF oder dem Deutschen Journalisten-Verband besser zu schützen. Keinesfalls, so die Richter, dürften die Belange der Angehörigen einzelner Berufsgruppen oder Branchen bei der Verdrängung bestehender Tarifverträge „einseitig vernachlässigt“ werden. Bis zum 31. Dezember 2018 hat der Gesetzgeber nun Zeit, entsprechend nachzubessern.

Verdi: "Jahrelange Rechtsunsicherheit droht"

Hier aber wird es ungemütlich, denn an dieser entscheidenden Stelle verschieben die Verfassungsrichter die Umsetzung der durch das neue Gesetz erzwungenen Tarifeinheit an ihre Kolleginnen und Kollegen in den Arbeitsgerichten. Die dürften sich freuen, in dieser Angelegenheit zukünftig den Ausputzer spielen zu dürfen, denn strittige Fragen gibt es viele. Wer stellt zum Beispiel die Gewerkschaftszugehörigkeit der Beschäftigten eines Betriebes fest? Auf welcher rechtlichen Grundlage kann das geschehen? Wer definiert die gewerkschaftliche Betriebsmehrheit? Wie soll ein Arbeitsgericht feststellen, ob die in einem Betrieb gewerkschaftlich organisierte Minderheit in dem neuen Mehrheitstarifvertrag hinlänglich berücksichtigt worden ist? All diese Fragen werden vor künftigen Tarifverhandlungen zu klären sein. „Uneinheitliche Urteile und unzählige Prozesse drohen zu jahrelanger Rechtsunsicherheit zu führen“, heißt es bei der Dienstleistungsgewerkschaft verdi, einem der fünf zugelassenen Beschwerdeführer in Karlsruhe.

Ohnehin dürfte der Rechtsstreit auch mit dem Spruch des Bundesverfassungsgerichts nicht enden. Schon am Tag der Urteilsverkündung hagelte es Ankündigungen, den „Kampf gegen die gewerkschaftsfeindliche Zwangstarifeinheit“ fortführen zu wollen, wenn nötig vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wie es der Vorsitzende des Beamtenbunds (dbb), Klaus Dauderstädt, ankündigte. Und auch die Karlsruher Richter sind noch nicht aus dem Schneider, selbst bei ihnen könnte das umstrittene Tarifeinheitsgesetz noch einmal landen. Dann nämlich, wenn über die Arbeitsgerichte keine entsprechende Rechtssicherheit hergestellt werden kann. Und das, dazu muss man weder Jurist noch Prophet sein, ist alles andere als unwahrscheinlich.

Vor wochenlangen Streiks – wie 2014 / 2015, als der Tarifkonflikt zwischen Bahn und Lokomotivführer-Gewerkschaft eskalierte – soll das Tarifeinheitsgesetz schützen. Doch rechtfertigen diese eher seltenen Dauerstreiks tatsächlich einen solch massiven Eingriff in das Tarifrecht? Nein, denn im internationalen Vergleich wird in Deutschland eher selten gestreikt. Und ob das neue Gesetz hier wirklich Abhilfe schafft, ist auch nicht ausgemacht. Bisher ist es nämlich noch nie angewendet worden. Der Realitätstest steht also aus.