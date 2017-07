Der BER ist kein Zukunftsprojekt mehr, stattdessen rückt der völlig überlastete und veraltete Flughafen Tegel immer stärker in den Mittelpunkt. (dpa)

Die Prognosen für den Pannenflughafen BER sind nicht rosig. Immer wieder tauchen im Terminal Probleme auf, wie nicht-schließende Automatiktüren, die schon seit fünf Jahren bekannt sind. Damals scheiterte die Eröffnung kläglich, keiner der danach anvisierten Termine konnte eingehalten werden. Um die Nennung eines neuen Starttermins drücken sich seit Monaten alle Verantwortlichen.

Aber man sollte sich nichts vormachen: Der BER im brandenburgischen Schönefeld wird weder ein Museum, noch ein Mahnmal. In anderthalb bis zwei Jahren, vielleicht aber auch erst 2020 wird das größte Infrastrukturprojekt in Ostdeutschland in Betrieb gehen.

Der Wind hat sich gedreht

Dann beginnt die sechsmonatige Frist bis zur Schließung des innerstädtischen Flughafens Tegel (TXL). So haben es die drei Gesellschafter Berlin, Brandenburg und der Bund einst geplant, unter dieser Bedingung hat das Bundesverwaltungsgericht das BER-Projekt genehmigt. Der Beschluss, Tegel zu schließen, wurde damals parteiübergreifend getroffen. Inzwischen hat sich der Wind gedreht: Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Berliner auch nach der Eröffnung des Hauptstadtflughafens citynah abheben möchte.

Die FDP machte die Offenhaltung von Tegel zum Wahlkampfschlager und startete ein erfolgreiches Volksbegehren, das auch von der AfD unterstützt wurde. Jetzt rückt die oppositionelle CDU von ihrer bisherigen Linie ab: in einer Mitgliederbefragung sprachen sich 83 Prozent für einen Weiterbetrieb von Tegel aus. Damit dürfte auch die Union den Volksentscheid für die Offenhaltung des innerstädtischen Flughafens unterstützen, über den die Berliner bei der Bundestagswahl am 24. September abstimmen.

Das hat viel mit Opportunismus, aber wenig mit Überzeugung und gar nichts mit rationalen Gründen zu tun. Die Flughafenfrage ist ein hochemotionales Thema geworden, das den Senat in eine Zwickmühle bringt. Jeder weiß, dass Tegel zu alt, zu klein, zu gefährlich ist. Aber der Airport ist bequem erreichbar, funktioniert und erscheint verlässlich. Die Pleiten, das Pech und die Pannen am BER sind hingegen kaum noch zu ertragen. Immer mehr Menschen wenden sich von dem Milliardenprojekt ab, das symbolisch für ein Versagen des Staates steht. Nach Jahren der Fehlplanungen, der Mängel, der Rückschläge und des Sanierungsstaus ist der BER kein Zukunftsprojekt mehr.

Quälende Zeit ohne erkennbare Fortschritte

Die quälende Zeit ohne erkennbare Fortschritte, die seit der am 3. Juni 2012 geplanten Einweihung verstrichen ist, hat dazu geführt, dass selbst fluglärmgeplagte Berliner ihr Herz für Tegel entdeckten. Von den Vorteilen des einstigen Hoffnungsprojekts – ein erweiterungstauglicher, weitläufiger Standort, der neue Interkontinentalverbindungen ermöglicht, das Umsteigen erleichtert und zugleich Hunderttausende Berliner in der Innenstadt von Lärm befreit – redet kein Politiker mehr.

Zwar erklärte Regierungschef Michael Müller (SPD) gerade, dass der Volksentscheid zur Offenhaltung von Tegel nichts ändern wird: der Airport wird geschlossen, auch wenn sich eine große Mehrheit für einen Weiterbetrieb ausspricht. Tatsächlich wird kein bindender Gesetzesentwurf zur Abstimmung gestellt; es ist im Grunde nur ein Stimmungsbild. Doch der Senat aus SPD, Linken und Grünen ist längst in die Defensive geraten. Es wird schon gewettet, ob auch Müller noch umfällt.

Zwar wird jetzt geprüft, ob sich die U-Bahn bis zum BER verlängern lässt, um die Anbindung zu verbessern. Doch bislang wirbt der Senat zaghaft mit den großen Chancen für die wachsende Stadt, die die 460 Hektar TXL ohne Fluglärm und Absturz-Risiko bieten: Detaillierte Pläne für einen Technologiepark, für einen Hochschulstandort und für ein neues Quartier mit über 5000 Wohnungen sind längst fertig. Ein Stück weit geht es dabei um die Zukunft Berlins, aber auch um politische Verlässlichkeit.

Die Sanierung des Flughafens Tegel würde allein rund eine Milliarde Euro kosten. Hinzu kämen mindestens 400 Millionen für Lärmschutz und jährliche Betriebskosten von rund 200 Millionen. Brandenburg lehnt das strikt ab, nicht nur aus Kostengründen. Mit der Weiternutzung der Terminals von Schönefeld-Alt hat der BER genug Kapazitäten. Die Rücknahme des Schließungsbeschlusses für Tegel käme einem politischen Abenteuer gleich. Die Inbetriebnahme des BER und die parallele Weiternutzung von Tegel würde juristisch einen Neustart bedeuten, der durch Klagen an beiden Standorten jahrelang verzögert werden könnte. Das Chaos in der Berliner Flughafenpolitik wäre dann perfekt.