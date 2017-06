Stoisch, unbeirrbar, verlässlich: Helmut Kohl war einer der größten Politiker seiner Zeit. (dpa)

Schon zu Lebzeiten war Helmut Kohl zu seinem eigenen Denkmal erstarrt, von Krankheit gezeichnet, nahezu verstummt, monolithisch. Längst stand seine historische Leistung außer Frage, längst galt er als ein großer, vielleicht der größte Bundeskanzler der Deutschen.

Die letzten Bilder von ihm im Rollstuhl zeigten eine schmerzvolle Tragik des Verfalls. Fast zwei Jahrzehnte nach seiner Abwahl war er noch da, aber eben nicht mehr ganz. Unumkehrbar ist sein Verdienst der deutschen Einheit; die europäische Einigung, die ihm Herzensangelegenheit war, ist es nicht. Es dürfte ihm gefallen haben, wie der ramponierte europäische Gedanke gerade wieder Kraft gewinnt.

Helmut Kohl passte zu den Deutschen. Er konnte gnadenlos spießig sein, mit seinem Oggersheim, dem Saumagen, der Strickjacke und der Sprachfärbung, die ganze Generationen von Kabarettisten imitierten. Zu Beginn seiner Kanzlerschaft galt ihm, der „Birne“, noch beißender Spott. Obwohl er sich schon damals als Taktiker einen Namen gemacht hatte, wurde der Pfälzer als provinziell und einfältig geschmäht. Dass Helmut Kohl einmal 16 Jahre regieren sollte und zu einem geachteten Staatsmann von Weltrang reifen würde, ließ sich damals nicht ahnen.

Die deutsche Einheit habe er nicht selbst betrieben, sondern nur die historische Gelegenheit ergriffen – so lautete eine gängige Kritik. Aber sie geht fehl, denn zum einen war die Wiedervereinigung für ihn immer ein unantastbares politisches Ziel, und zum anderen muss man Politiker daran messen, ob sie – wie es im Fußballjargon heißt – Chancen verwerten. Helmut Kohl brillierte darin, auch dank seines fein gesponnenen Netzes aus Vertrauten. Angela Merkel, die er „sein Mädchen“ nannte, gehörte dazu, bis sie sich brachial von ihm abwandte.

Seine politische Leistung steht außer Frage, trotz der Illusion, die untergegangene DDR könne sich zügig in blühende Landschaften verwandeln, und trotz der ungeklärten Spendenaffäre. Aber es lässt sich auch Haltung von ihm lernen. Er war stoisch, unbeirrbar, verlässlich. So langweilig, geradezu öde dieser Stil heute wirken mag, so wohltuend hebt er sich von dem demoskopischen Ansatz der heutigen Politikergeneration, von ihrem ständigen Auf und Ab, ihrem Hin und Her und erst recht vom Twitter-Irrsinn des US-Präsidenten ab. Helmut Kohls Tod fällt wie eine Mahnung in eine Zeit, in der die Politik Entschleunigung und Besinnung vertragen könnte.