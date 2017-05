Ist die Dienstälteste in der G7-Runde: Kanzlerin Angela Merkel nach ihrer Ankunft auf Sizilien. (dpa)

Überschattet von großen Differenzen haben die Staats- und Regierungschefs der großen Industriestaaten (G7) am Freitag in Taormina auf Sizilien mit ihren Beratungen begonnen. Bereits vor dem G7-Gipfel in dem Mittelmeerort zeichneten sich Konflikte vor allem in der Handels-, Klima- sowie Flüchtlingspolitik ab.

Hintergrund ist vor allem der Kurs von US-Präsident Donald Trump, der erstmals an einem G7-Gipfel teilnimmt, und zuvor sagte, dass er das Klimaabkommen von Paris für unfair halte. Auch in der Handelspolitik strebt Trump mehr bilaterale Abkommen an.

EU-Ratspräsident Donald Tusk sprach von einem der schwierigsten Treffen überhaupt. "Es besteht kein Zweifel daran, dass dies der schwierigste G7-Gipfel seit Jahren sein wird." Es sei kein Geheimnis, dass einige der Teilnehmer "sehr unterschiedliche Positionen" zu Themen wie Klimawandel und Handel" hätten.

Neu in der G7-Runde sind auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May sowie Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni. May wollte den Gipfel wegen der Terrorgefahr in Großbritannien vorzeitig verlassen. Kanzlerin Angela Merkel ist das dienstälteste Mitglied der Runde. „Alle Augen richten sich auf Merkel“, sagte Tristen Naylor, Politikexperte der Oxford-Universität. „Sie ist die Anführerin der Gruppe.“ Auch Spitzen der EU nehmen an dem Treffen teil.

Organisationen warnen vor Rückschritten

Regierungsunabhängige Organisationen warnten die G7 vor Rückschritten in der Klima-, Handels- und Entwicklungspolitik. Es war von einem „Tiefpunkt“ der G7-Gruppe die Rede. Auch wurde vor einem „Reinfall“ des Gipfels gewarnt. Scharfe Kritik erntete Trump, der alle Hinweise der Gruppe auf multilaterales Handeln ablehne, was ein gemeinsames Vorgehen erschwere und den bisherigen Konsens in Frage stelle.

„Es kann zu einem Szenario mit dem “Gesetz des Dschungels„ führen, in dem die Ärmsten und die Verletzlichsten am meisten verlieren“, sagte Serena Carta von „Global Call to Action Against Poverty“ (GCAP). Mit den Wahlen in Großbritannien und später auch in Deutschland sowie den vier Neulingen in der G7-Runde müsse das Treffen in Taormina als „Übergangsgipfel“ gelten. Das dürfe aber nicht als Entschuldigung benutzt werden, sich vor Verantwortung zu drücken.

Zur G7-Gruppe gehören die USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien sowie Kanada. (dpa)